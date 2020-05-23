زراعة “إربد” تدافع عن “البطيخ الأردني” بعد الفيديو الخطير الذي أصاب المواطنين بالرعب

قال مدير زراعة محافظة “إربد” الدكتور عبدالوالي الطاهات بأن البطيخ في الأردن يتمتع بمواصفات متميزة، وأنه ذات جودة عالية.

ونفى مدير الزراعة بالمحافظة بحسب ما أورده موقع “رؤيا ” الإخباري، استخدام أي هرمونات في المنتجات الزراعية، مؤكداً بأنه كلام غير علمي وعارٍ عن الصحة.

وأضاف “الطاهات” بضرورة توخي الحذر في نشر المعلومة وبخاصة المتعلقة بالإنتاج الزراعي، حيث يلحق ذلك الضرر بالزراعة الأردنية وبالمزارع الأردني ومصالحه.

وأشار الدكتور الطاهات لأن كوادر وزارة الزراعة من خلال مديرية المختبرات، يقومون بفحص جميع المنتجات الزراعية الواردة للأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وبخاصة المتعلق منها بأثر متبقيات المبيدات الحشرية على جميع المنتجات الزراعية.

ويأتي تصريح الدكتور الطاهات مدير زراعة محافظة إربد بالمملكة الأردنية، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام مواطن بالتعجب من زيادة حلاوة الطعم في ثمار البطيخ، ومن ثم قام بعملية فحص سريع تدعى “rapid test”، بجهاز خاص، أظهر نتيجة بأن البطيخ يعاني من “هرمونات” كبيرة، وخطيرة على صحة الإنسان، يتم استخدامها لزيادة حلاوة وحجم البطيخ، على حد قول صانعي المقطع.

لترد وزارة الزراعة في بيان لها بأن ما جرى هو فحص لمستوى النيتريت في المنتجات الغذائية، وتم تطويره للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية بمستوى هذه المادة في الدم أو من مشاكل النقرص، ولكن هذا الفحص لا يستخدم لتحديد صلاحية المنتجات الغذائية بشكل عام، والزراعية بشكل خاص، وهذه المادة تدخل في معظم الصناعات الغذائية واللحوم المصنعة والمعلبات.