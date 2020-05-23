جمال ريان يوجه رسالة للعُمانيين بعد خطأ غير مقصود وقع فيه زميلان له في “الجزيرة”

أكد المذيع البارز في قناة الجزيرة القطرية جمال ريان أنّ الخطأ الذي وقع فيه زميلان له بالقناة، في لفظ اسم سلطان عمان هيثم بن طارق خلال نشرةٍ إخبارية، كان سهواً وليس مقصوداً، كما حاول البعض الترويج له.

وكانت مذيعة الجزيرة ميادة عبده، وزميلها عثمان آي فرح، أخطآ في لفظ اسم السلطان، فقالا (طارق بن هيثم) بدلا من (هيثم بن طارق)، وهو الامر الذي استغله البعض للقول بأن الأمر متعمد.

الإخوةُ في قناةِ الجزيرة عليكم قبل إذاعةِ وبثِ اي خبرٍ عن سلطنةِ عُمان ان تتأكدوا جيداً من أسماءِ سلاطينِها الِكرام

فليسَ مقبولاً ان يحدثَ هذا في نشرةِ اخبارٍ رئيسية!

من أين اتيتم بجلالةِ السلطان طارق بن هيثم؟ #هيثم_بن_طارق#قناة_الجزيرة@AJArabic pic.twitter.com/lGl960zees — الإعلامي محسن الفقيه (@MohsinFaqih) May 21, 2020

نعم الخطأ وارد ونؤمنُ به و نتقبله مرةً واحدة ولكن تكراره وفي يومٍ واحد بعدةِ نشراتٍ يُعدُ إهمالاً واضحاً وتقصيراً كبيراً من قناةٍ بحجمِ الجزيرة

ليس مقبولاً من محررين ومذيعين ومخرجيين جميعهم لايعرفون اسم سلطان عُمان؟!!!

وهذه نشرة أخرى امامكم👇@AJArabic#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/6DXU1glqI5 — الإعلامي محسن الفقيه (@MohsinFaqih) May 21, 2020

لكنّ الإعلامي البارز بـ”الجزيرة” جمال ريان قال في تغريدة وجهها للعمانيين: “الاخوة الاعزاء في عمان، قناة الجزيرة من القنوات الاخبارية القليلة الحريصة على حفظ الالقاب بعيدا عن الحسابات السياسية، تقديري أن ما حدث ورد سهوا في شهر الصيام، وهو لا ينتقص من القيمة العالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله”.