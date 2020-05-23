السلطان هيثم بن طارق - جمال ريان
السلطان هيثم بن طارق - جمال ريان
الهدهد

جمال ريان يوجه رسالة للعُمانيين بعد خطأ غير مقصود وقع فيه زميلان له في “الجزيرة”

كتب وطن
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أكد المذيع البارز في قناة القطرية أنّ الخطأ الذي وقع فيه زميلان له بالقناة، في لفظ اسم سلطان عمان هيثم بن طارق خلال نشرةٍ إخبارية، كان سهواً وليس مقصوداً، كما حاول البعض الترويج له.

وكانت مذيعة الجزيرة ميادة عبده، وزميلها عثمان آي فرح، أخطآ في لفظ اسم السلطان، فقالا (طارق بن هيثم) بدلا من (هيثم بن طارق)، وهو الامر الذي استغله البعض للقول بأن الأمر متعمد.

لكنّ الإعلامي البارز بـ”الجزيرة” جمال ريان قال في تغريدة وجهها للعمانيين: “الاخوة الاعزاء في عمان، قناة الجزيرة من القنوات الاخبارية القليلة الحريصة على حفظ الالقاب بعيدا عن الحسابات السياسية، تقديري أن ما حدث ورد سهوا في شهر الصيام، وهو لا ينتقص من القيمة العالية لجلالة حفظه الله”.

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