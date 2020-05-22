بعد فيصل القاسم.. “شاهد” مذيعان في الجزيرة يفجران غضب العُمانيين بعد ما قالاه على الهواء مباشرة

شن مغردون عُمانيون، هجوماً على قناة الجزيرة “القطرية”، بعد تداول فيديوهات اعتبروها مسيئة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي خلف الراحل السلطان قابوس.

وفي مقطع فيديو جرى تداوله، ظهرت مذيعة الجزيرة خلال نشرة اخبارية، وهي تذكر اسم السلطان هيثم بن طارق ولكن على ما يبدو أنها “أخطأت” فقالت (طارق بن هيثم)، وهو الامر الذي أثار غضب المغردين العمانيين الذين اعتبروا ما جرى إهانة لشخص السلطان وسلطنتهم كذلك.

وعلق المهندس العماني، حسن العجمي، على الفيديو بالقول: “قناة الفتن علموا المذيعين نطق أسم السلطان هيثم بن طارق المعظم بطريقة صحيحة”.

قناة الفتن علموا المذيعين نطق أسم السلطان هيثم بن طارق المعظم بطريقة صحيحة . pic.twitter.com/eu5crTrLXi — حسن العجمي (@Greater_Oman) May 21, 2020

بدوره، نشر الإعلامي العُماني محسن الفقيه، مقطع فيديو آخر، يظهر خطأ من قبل مذيع بالجزيرة في اسم السلطان هيثم بن طارق، قائلاً: “نعم الخطأ وارد ونؤمنُ به و نتقبله مرةً واحدة ولكن تكراره وفي يومٍ واحد بعدةِ نشراتٍ يُعدُ إهمالاً واضحاً وتقصيراً كبيراً من قناةٍ بحجمِ الجزيرة”.

وأضاف الفقيه، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ليس مقبولاً من محررين ومذيعين ومخرجيين جميعهم لايعرفون اسم سلطان عُمان؟”، وهذه نشرة أخرى”.

نعم الخطأ وارد ونؤمنُ به و نتقبله مرةً واحدة ولكن تكراره وفي يومٍ واحد بعدةِ نشراتٍ يُعدُ إهمالاً واضحاً وتقصيراً كبيراً من قناةٍ بحجمِ الجزيرة

ليس مقبولاً من محررين ومذيعين ومخرجيين جميعهم لايعرفون اسم سلطان عُمان؟!!!

وهذه نشرة أخرى امامكم👇@AJArabic#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/6DXU1glqI5 — الإعلامي محسن الفقيه (@MohsinFaqih) May 21, 2020

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بسبب هذا الخطأ من مذيعة الجزيرة، الأمر الذي اعتبره البعض مقصوداً من جانب عدد من مذيعي الجزيرة.

من كثر ماهم في الاتجاه المعاكس عن كل الدول العربيه. عكسو الاسم. الله يعكسهم في الاتجاه الصحيح. — حسين البلوشي (@MmV0UiOkztkOQFp) May 22, 2020

أشوفهم😂… يعني المعد والمذيعه كلهم عقلهم معكوس — عاشقة الخيال (@sinderla1998) May 22, 2020

حفظ الله جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق وهيأ له من أمره رشدا ورزقه البطانة الصالحة التي تعيينه.

أما هذه الفضائية فالقول فيها واقف. — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) May 22, 2020

الجزيرة مصدر لكثير من وكالات الأنباء العالمية وأضف لذلك فإنها في هذا التقرير تتحدث عن زيارة وزير الخارجية القطري للسلطنة وبتكرارهم المستمر للخطأ في الإسم فقد ساهموا في إنتشاره بهذا الشكل الخاطئ بين الناس في العالم.



عندما تعمل في قناة بحجم الجزيرة فالخطأ بإقالة المفترض 🤔 — خالد محمد آل فنه (@kh2006led) May 22, 2020

@ayfaraho

ألا تعرف أسم سلطان عمان ؟

هل هو جهل أم تجاهل

هذه سقطة من سقطات قناة الجزيرة — هزار (@hazar7_3) May 22, 2020

اذا كان كبير مذيعين الجزيره فيصل القاسم وفي شهر رمضان لم يسلم منه السلطان قابوس رحمه الله عليه ماذا تتوقع من البقيه. — ترى بعلم 🙈 (@Lmtop3) May 22, 2020

الجدير ذكره، أن حملة عُمانية غاضبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مذيع الجزيرة فيصل القاسم عقب نشره لتغريدة تحدث فيها عن التطبيع مع إسرائيل مع إرفاق صورة نتنياهو والسلطان قابوس، وسط مطالبات بطرده من قطر وقناة الجزيرة لما حملت تغريدته من إساءة لشعب عمان أجمع.

وأطلق العمانيون عدة حملات رداً على ما قام به “القاسم” من إساءة لسلطانهم، منها إغلاق قناة الجزيرة ومنع بثها في السلطنة، رداً على ما قام المذيع فيها فيصل القاسم من إساءة للسلطان قابوس وللشعب العماني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ثورة غاضبة ضد القاسم على إثر هذه التصريحات، ولا زالت الأزمة قائمة، وسط مطالبات بضرورة اعتذار القاسم ووقف بث الجزيرة بشكل كامل في السلطنة وغلق مكتبها هناك حتى تتخذ إجراء مناسبا بحقه.