شاهد”..محاولات مستميتة من داخل السعودية والإمارات لاختراق حساب جمال ريان وهكذا رد مذيع “الجزيرة”

كشف الإعلامي المعروف “جمال ريان” المذيع البارز بقناة الجزيرة، عن محاولات جديدة لاختراق حسابه بتويتر عقب نشره لتغريدة أوضح فيها تعرّض حسابه الشخصي بالموقع، لمحاولات اختراق متعددة مصدرها السعودية والإمارات.

ونشر “ريان” تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها بعد أن أرفق صوراً توضح محاولات الاختراق لحسابه عبر تويتر: “توقفت عن الكتابة حتى إشعار آخر، فلماذا كل هذه المحاولات الدنيئة لقرصنة الحساب؟”.

توقفت عن الكتابة حتى اشعار آخر ، فلماذا كل هذه المحاولات الدنيئة لقرصنة الحساب ؟ #السعودية #الامارات #مصر pic.twitter.com/Vnkv1qDai9 — جمال ريان (@jamalrayyan) May 21, 2020

وأرفق مذيع “الجزيرة” بتغريدته صورا توثق محاولات الاختراق الكثيرة والفاشلة التي تعرض لها حسابه خلال ساعات، من خلال محاولة المخترقين الوصول لكلمة سر حسابه بطرق خداعية.

وأثارت تغريدة جمال ريان موجة من التضامن معه من قبل المعلقين، الذين هاجموا ما تقوم به جيوش الذباب الالكتروني السعودي والإماراتي، من تزوير للحقائق، وملاحقة المخالفين لأنظمتهم ومشغليهم.

حيموتوا ويكتبوا تويتة مزورة عحسابك — أبو غيث عليان 🇯🇴♥️🇯🇴 (@ElayyanHaitham) May 21, 2020

اللهم أجعل كيدهم في نحرهم — mehemed musrati (@MehemedMusrati) May 21, 2020

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “أنظمتهم وهنة، كلماتك تكاد تقتلعها، فلما العجب من دنائتهم؟”

انظمتهم وهنة وكلماتك تكاد تقتلعها فلما العجب من دنائتهم! — ابو الحسن (@ebnaban) May 21, 2020

وكان في وقت سابق قد أوضح الإعلامي جمال ريان بأنه تعرض لتهديد من قبل أشخاص يتبعون للنظام السعودي، متوعدينه بأنهم سيفعلون به كما فعلوا بجمال خاشقجي الذي قطّعه ضباط مخابرات ابن سلمان في تركيا وأثار حالة غضب كبيرة ضد النظام السعودي الذي يعتمد على سفك الدماء بشكل مباشر، في الانقضاض على معارضيه ومخالفيه السياسيين.