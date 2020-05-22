دول عربية وإسلامية تُعلن موعد أول أيام عيد الفطر ولكن دول أخرى ما زالت تتحرى

تتحرى دول العالمين العربي والإسلامي، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر السعيد، فيما حسمت عدداً من تلك الدول أمرها وقررت أن يكون عيد الفطر وفق الحسابات الفلكية.

وتتحرى كلاً من السعودية ومصر والإمارات والكويت ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة استجابة لدعوة السلطات الدينية.

وسيكون العيد أول أيام السبت في حال نجحت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، الأمر الذي يستبعده مركز الفلك الدولي، مؤكداً أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة اليوم من جميع دول العالم الإسلامي.

وأوضح المركز الفلكي الدولي، أن ذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران “تولد الهلال” بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 أيار/مايو.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

ووفق المركز، فإنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 أيار/مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظراً لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملاً لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

وفي وقت سابق، أكد مرصد فلسطين الفلكي، أن الأحد المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع الدول العربية، لافتاً إلى أن تحري هلال شوال سيكون يوم الجمعة المقبلة.

وقال المرصد، إن ولادة هلال شوال ستكون عند الساعة 8:39 بتوقيت القدس من مساء ذات اليوم، وبالتالي إنه من المستحيل رؤية الهلال من جميع دول العالم العربي والإسلامي، بسبب حدوث الاقتران “تولد الهلال” بعد غروب الشمس.

وأضاف المرصد: “يعني ذلك بأنه لن يكون هناك هلال أصلاً لرؤيته، كما أنه في مساء اليوم التالي ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق العالم الإسلامي، سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة”.

وأكمل المرصد: “بناء على ما سبق، فإن السبت 23/5/2020 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والأحد 24/5/2020 أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية، ومعظم دول العالم الاسلامي”.

وتابع: ” أما بالنسبة للدول التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ السبت 25/4/2020م كالمغرب وسلطنة عُمان، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه سيوافق يومَ السبت 23/5/2020م، وفي مساءِ هذا اليوم سيُمكنُ رؤيةُ الهلال إمّا بالعينِ المجردة أو باستخدام التلسكوبات”.

ورجح مرصد فلسطين الفلكي، أن تتفق جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي، في دخول شهر شوّال بشكل موحد.

الجدير ذكره، أن عدد من المراصد الفلكية في العالمين العربي والإسلامي رجحت أن يكون يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد، في حين سيكون يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك.