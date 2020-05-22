“قضي الأمر”.. حياة الفهد تقرر الانتقام من كل الذين اساءوا لها فما علاقة الهارب محمد دحلان بالأمر؟!

هددت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، التي أثارت الجدل بسبب مسلسل أم هارون الذي يعرض على قناة “mbc” السعودية بمقاضاة مروجي الشائعات حول المسلسل، وذلك بعد الحديث عن دور للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان في إقناعها بالمسلسل وتقديمه الدعم المالي له.

ونفت الفهد، عبر حسابها بانستجرام، وفق ما رصدت “وطن”، أن يكون إحدى الشخصيات العربية البارزة، والذي لم تذكر اسمه، قد شارك في تمويل العمل، لافتةً إلى أن العمل هو من إنتاج مؤسسة الفهد، وشركة جرناس، ولا يمول من أحد، ولم يصور في دولة الكويت.

الغريب في الأمر أن نفي ذلك يعد دور الشركات المنتجة والقائمين على العمل وليس حياة الفهد، كما أن المقاضاة بالأصل تعود لهم، خاصة وأن القناة السعودية رفضت مراراً وقف بث المسلسل بالرغم من اتهامات التطبيع مع إسرائيل.

ووعدت القناة السعودية، بمزيد من الأعمال الدارمية الهادفة لـ”تغيير الصورة عن المنطقة”، وذلك وفق لقاء تلفزيوني أجراه مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة قنوات إم بي سي، مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، بقناة تابعة للمجموعة.

ورد حايك، على سؤال أديب بشأن اتهامات التطبيع قائلا: “بالعكس إم بي سي تدخل الأمل والبهجة بقلوب أناس يعيشون تعاسة العالم العربي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الممثلة الكويتية، حياة الفهد، قولها إن هناك دور لدحلان والذي يعد مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للشؤون الأمنية، في مسلسل “أم هارون” المثير للجدل والذي أنتجته قناة “mbc” السعودية.

وقالت الفهد، في تصريح لصحيفة “تايمز أو إسرائيل” العبرية: “محمد دحلان أقنعني بقبول التمثيل في مسلسل أم هارون بزعم أن ذلك مصلحة فلسطينية، ومن أجل السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وحسب الصحيفة، فإن دحلان يساهم ب 40٪ من أسهم شركة جرناس للإنتاج الفني الإماراتية التي انتجت المسلسل الدرامي “أم هارون” المنحاز لإسرائيل بالتشارك مع شركة الفهد الكويتية.

وأضافت الصحيفة، أن الشركة حققت أرباحاً كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإشارة إلى أن أحمد الجسمي مدير عام الشركة تعرف على المخرج المصري محمد العدل خلال وليمة غداء أقامها محمد دحلان بحضور فنانين وإعلاميين من السعودية والكويت وبمشاركة شخصيات يهودية وصلوا من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصيات إسرائيلية شاركت في إعداد العمل دون تحديد هوياتهم.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.