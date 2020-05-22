إعلامي إماراتي جن جنونه من صفعة السلطة الفلسطينية للإمارات وهذا ما قاله عن تركيا وقطر ونسي إيران!
شن الاعلامي الإماراتي، ماجد الرئيسي، هجوماً حاداً على الفلسطينيين بعد الصفعة التي وجهتها وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كلية للإمارات، ورفض استلام مساعدات طبية قدمتها أبوظبي عبر إسرائيل إلى الفلسطينيين.
وتطاول الرئيسي المعروف عنه تطبيله للنظام الإماراتي، في تغريدة رصدتها “وطن”، على الفلسطينيين واصفاً إياهم باللؤم، كما أقدم على حشر تركيا وقطر في قضية رفض السلطة الفلسطينية المساعدات التي قدمتها بلاده لها عبر إسرائيل.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام مساعدات إماراتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وصلت عبر طائرة خاصة إلى مطار إسرائيلي، في أول رحلة جوية علنية بين الإمارات وإسرائيل.
وقال الرئيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الإماراتية قرار مسيس جاء بضغط من تركيا وقطر، قامت الإمارات بما عليها، ولا يرد الكريم إلا اللئيم”.
بدورهم تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذيان المطبل الإماراتي، معتبرين أن دولته تسعى للتطبيع مع إسرائيل من بوابة المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية، رفضت الأربعاء، تسلم مساعدات طبية إماراتية وصلت إليها عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، في أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.
ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية، عن مصادر مطلعة قولها، إن رفض استلام المساعدات جاء كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسراً للتطبيع بين الإمارات والسعودية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.
وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.
وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.