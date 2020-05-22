إعلامي إماراتي جن جنونه من صفعة السلطة الفلسطينية للإمارات وهذا ما قاله عن تركيا وقطر ونسي إيران!

شن الاعلامي الإماراتي، ماجد الرئيسي، هجوماً حاداً على الفلسطينيين بعد الصفعة التي وجهتها وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كلية للإمارات، ورفض استلام مساعدات طبية قدمتها أبوظبي عبر إسرائيل إلى الفلسطينيين.

وتطاول الرئيسي المعروف عنه تطبيله للنظام الإماراتي، في تغريدة رصدتها “وطن”، على الفلسطينيين واصفاً إياهم باللؤم، كما أقدم على حشر تركيا وقطر في قضية رفض السلطة الفلسطينية المساعدات التي قدمتها بلاده لها عبر إسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام مساعدات إماراتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وصلت عبر طائرة خاصة إلى مطار إسرائيلي، في أول رحلة جوية علنية بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الرئيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الإماراتية قرار مسيس جاء بضغط من تركيا وقطر، قامت الإمارات بما عليها، ولا يرد الكريم إلا اللئيم”.

رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الاماراتية قرار مسيس جاء بضغط من تركيا و قطر ، قامت الإمارات بما عليها ، و لا يرد الكريم إلا اللئيم — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) May 21, 2020

بدورهم تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذيان المطبل الإماراتي، معتبرين أن دولته تسعى للتطبيع مع إسرائيل من بوابة المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية لم تبلغ بشيء ، ولم يتم التنسيق معها بشأن ما تسميه #الإمارات مساعدات

الطائرة الإماراتية حطت في مطار بن "غريون" وهذا يعني الأعتراف من إمارة الخمارات بـ #الصهاينة

والهدف من ورى هذه الخطوة هو : إعلان التطبيع ( رحلات مباشرة بين #ابو_ظبي و #تل_بيب ) . — mr.hosam (@Mr_hossam_b42) May 21, 2020

الشعب الفلسطيني حرا لا يقبل مساعدات من دوله

سعة في خراب ديار المسلمين — عبدالباسط ابو عبد الله الراعي 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@ABDULBASITALRAi) May 21, 2020

اولا مع احترامي للامارات وشعبها العظيم بس لا يحق لك ان تقارن ما قدمته مصر بما قدمته الامارات مصر قدمت الدم والمال لفلسطين وما زالت تقدم هي والاردن وكثير من الشعوب العربية والامارات ايضا اما بخصوص الارهاب ف هذه دعاية صهيونية نحن مع امن وامان الشعب المصري — Rami Abu Marahil (@RamiAbuMarahil) May 22, 2020

الشعب الفلسطيني حرا لا يقبل مساعدات من دوله

سعة في خراب ديار المسلمين — عبدالباسط ابو عبد الله الراعي 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@ABDULBASITALRAi) May 21, 2020

صدقت القول

ونسيو بانهم ارسلو مجموعة جواسيس للغزة تتبع الموساد الاسرائيلي علي هيئة اطباء — حلمي بسيط (@kan_zman22) May 22, 2020

من يرسل المساعدات لا يرسلها عن طريق العدو .. الإمارات تريد التطبيع على ظهر الشعب الفلسطيني .. خسئتم، طبعوا كما شئتم ولكن بعيد عنا — SEM SEM (@SEMSEM80134061) May 21, 2020

يذكر أن السلطة الفلسطينية، رفضت الأربعاء، تسلم مساعدات طبية إماراتية وصلت إليها عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، في أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية، عن مصادر مطلعة قولها، إن رفض استلام المساعدات جاء كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسراً للتطبيع بين الإمارات والسعودية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.

وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.

وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.