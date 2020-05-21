“شاهد” مذيع العربية السعودي محمد الطميحي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على الهواء مباشرة!

فاجأ مُذيع قناة “العربية” الإعلامي السعودي محمد الطميحي زوجته رشا الخياط بوصلة غزل مُفاجئة أثناء ظهورهما معاً على الهواء.

ويقول الطميحي في الفيديو الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل ورصدته “وطن”: “صباح الخير مروة، صباح الخير رشا، لم تسألوني اليوم من هي أجمل نجمة درامية في رمضان”.

فتقوم الإعلامية المصرية مروة فهمي بطرح السؤال عليه، ليُجيب: “لا أعرف من هي أهم نجمة في دراما رمضان، ولكني أعرف أن هناك نجمة في صباح العربية تُدعى رشا الخياط”.

وأثار المقطع انتقادات واسعة من بعض المغردين الذين رأوا أن غزله بزوجته أمر خاص لا يجب أن يكون على الهواء مباشرة، فكتب أحدهم: “الله يرحم الحياء والمروءة لا غيرة ولا شيمة لاحول ولا قوة الا بالله”.

الله يرحم الحياء والمروءة

لا غيرة ولا شيمة

لاحول ولا قوة الا بالله — ⓕⓐⓗⓐⓓ (@f_18fahad) May 21, 2020

وسخر آخر من الطميحي مُتخيلاً أن السيناريو لن يكون هكذا لو كان متزوجاً من قريبته، وكتب: “سبحان الله سعودي سبحانك يا مغير الاحوال لو متزوج قريبتة كان كتمها الله يكتم العدوو”.

سبحان الله سعودي 🙂 سبحانك يا مغير الاحوال لو متزوج قريبتة كان كتمها الله يكتم العدوو — M✨ (@_M_2020) May 21, 2020

وتساءلت أخرى عن النظرية التي تم زرعها في رؤوسهم حول الحلوى المُغلفة والمكشوفة وتشبيهها بالمرأة، وسخرت: “والحلاوة المغلفة من ياخذها؟”.

والحلاو المغلفه من ياخذها 😪 — 🦠HD 🚫🤝 (@Hadh2030) May 21, 2020

بينما تفاجأ آخر أن يصدر هذا الفعل من سعودي، وعلق: “والله محمد الطميحي طلع سعودي حسبته مصري “.

والله محمد الطميحي طلع سعودي حسبته مصري @MohammedTomaihi pic.twitter.com/SlcV4xeV3C — رويـ ــ لا درفيـ ـل 👩🏼‍🦳🇸🇦 (@ruella_35) May 21, 2020

ولم يكتف الطميحي بتغزله بزوجته علناً على الهواء، فعاد مرة أخرى عبر “تويتر” واستعان بقصيدة لنزار قباني، وكتب لزوجته: “لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي أن الرجال جميعهم أطفالُ إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً قزماً على كلماته يحتالُ فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ”.

لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي

أن الرجال جميعهم أطفالُ

إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً

قزماً على كلماته يحتالُ

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً

فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ

RK#نزار

. pic.twitter.com/2hrio1BRas — محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) May 20, 2020

يُذكر الطميحي الذي تزوج زميلته رشا عام 2012 ، درس الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود وتخصص في الإذاعة والتليفزيون.

بدايته كانت في إذاعة المملكة من الرياض وامتدت من عام 2000 إلى 2002 أيام دراسته الجامعية، وقبل انتقاله إلى “العربية” عمل مراسلًا إقليميًا لقناة “الحرة” في الخليج، حيث غطى زلزال باكستان الشهير.

أما زوجته رشا خياط درست الصحافة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهي صحفية بقناة “العربية”، وتُشارك في تقديم برنامج “صباح العربية”.