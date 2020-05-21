“مجتهد” يفضح حملة لـ”محور الشر” تستهدف الإطاحة بقيس سعيد وتنصيب “سيسي تونسي”!

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن وجود حملة سعودية إماراتية للإطاحة بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد والذي يحظى بشعبية جماهيرية عريضة بين جماهير الشعب التونسي.

وقال “مجتهد”، إن حملة تقودها السعودية والإمارات، لإحداث تغيير في السلطة بتونس، على غرار ما قامتا به في مصر، مؤكداً ما أورده موقع “عربي 21” قبل عدة أيام بهذا الشأن.

وأشار مجتهد، إلى أنه سينشر قريباً تفاصيل أكثر عن الحملة السعودية الإماراتية لتسليم السلطة في تونس لـ “سيسي” تونسي.

يأتي ذلك، بعد أن نشر موقع “عربي 21” تفاصيل الحملة الإماراتية التي انضمت لها مصر والسعودية لاحقاً، والتي تهدف لإحداث بلبلة في تونس من بوابة توجيه اتهامات بالفساد لراشد الغنوشي.

وحسب الموقع، فإن وسائل إعلام إماراتية وسعودية تقود حملة ضد زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وذلك لنشر الفوضى بين التونسيين، مستشهدةً بأخبار نشرتها وسائل إعلام تلك الدول بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، استنكرت حركة النهضة اتهامات الفساد التي وجهتها وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية للغنوشي.

وقالت الحركة: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

وأضافت النهضة: “ما يروج من إشاعات حول ثروة موهومة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، فإننا نذكر الرأي العام بأنه قام بالتصريح على ممتلكاته ‏‎وستقوم الحركة بتتبع قضائي لكل الأطراف المتورطة في هذه الحملة الدنيئة والمغرضة”.

وفي السياق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، أن “الحملة ليست جديدة وهي حلقة من حلقات الاستهداف والعدوان الذي تشنه مجموعة معادية للديمقراطية التونسية، والعداء مجاني فهو محور له إصرار على استهداف تونس والحركة ورئيسها”.

واعتبر العرباوي أن “الحملة مستمرة منذ سنوات دون انقطاع، وأن الخسائر والهزائم التي يتكبدها حليفهم خليفة حفتر في ليبيا تجعلهم يزدادون شراسة، وبالتالي يتوجهون إلى تونس ومنتجات الثورة والعنوان الأساسي النهضة ونحن نعتبره عدوان على تونس “.

وشدد العرباوي أن “الأنظمة الدكتاتورية لا تتحمل نسائم الحرية والديمقراطية ويصيبها زكام بسرعة “.

وفي وقت سابق، رفضت تونس الإذعان إلى محاولات الإمارات جرها للمعركة الدائرة بسورية، مؤكدة تمسكها بموقفها القائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي، فيما يخص الأزمة الليبية.

ودعت تونس إلى حل سياسي شامل ودائم من خلال حوار ليبي – ليبي، يعبر عن إرادة الشعب وتحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل خارجي، حيث رفضت طلب الإمارات التدخل لدعم الانقلابي الفاشل خليفة حفتر.

وشددت تونس في هذا الإطار، على دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة، بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها، ويقي شعبها من ويلات الاقتتال والفوضى، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.