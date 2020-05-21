“متعودة على وساختكم”.. هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” تثير الجدل بأحدث ظهور لها في رمضان

خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المثيرة للجدل “هند القحطاني”، والتي تقيم بالولايات المتحدة، من جديد، في مقطع فيديو لها تتحدث فيه حول “الإساءات” التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل، ووصول المسيئين لحسابات أولادها.

وذكرت “القحطاني” أن هذا الأمر شكل لديها حالة من القلق واستدعى أن تطلق مقطع فيديو تطالب فيه “خصومها” بألا يعلقوا على أولادها ولا يتنمروا بهم، حسب وصفها.

هند القحطاني : لا تتنمرو على عيالي اتركهم في حالهم

pic.twitter.com/ixEVxSdNK2 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 21, 2020

وقالت في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وأثار جدلا واسعا بين متابعيها :”ولدي حبيبي، أسألكم بالله إلا عيالي، من حسن الحظ بأنه عيالي ما يدخلون “تويتر” بصراحة انا ممتنة جدا للخالق بأنه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم”.

وتابعت: “يا ناس حرام انا اجلدوني قطعوني عادي متعودة على وساختكم، بس إلا أولادي، كلهم بلا استثناء”

وتستمر القحطاني من حينٍ لأخر في إثارة الجدل حولها وحول قضاياها، مستخدمة بذلك سبلاً غير أخلاقية من تعرٍ وتصنّع، محاولة في ذلك جذب أكبر قدر من المتابعين لديها، ولا يوقفها في ذلك شهر رمضان أو أيام مباركة.

ويرى البعض بأنها تحاول بشكل دائم أن تطرح اسمها في أي شيء عليه إقبال من الجمهور، مستخدمة بذلك جسدها العاري والرقص وأي وسيلة تجذب إليها المتابعين لأنها ليس لديها أي محتوى هادف تقدمه للجمهور الذي يتابعها.