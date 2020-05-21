بعد وفاته وهو يصلي التراوايح.. “شاهد” ماذا فعل أبناء صالح كامل على قبره وتفاعل واسع؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقاطع فيديو توثق لحظة دفن رجل الأعمال السعودي المعروف “صالح كامل” زوج الفنانة المصرية الشهيرة “صفاء أبو السعود”.

ويظهر من المقطع الذي رصدته “وطن”، وقوف أبناء رجل الأعمال السعودي المتوفى على قبره بعد مواراته الثرى، ليدعون له، في حين غادر جميع المشاركين في الجنازة، بينما بقي أبناء المتوفى على قبره، في صورة رآها مغردون تنم عن صلاح هؤلاء الأبناء وانتمائهم لوالدهم الراحل.

قبر صالح كامل اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وعن موتانا وموتى أمة محمد اجمعين وأجبر قلب كل أهالي الموتى بماء اليقين pic.twitter.com/jixVsiSz3G — Amira (@Amiramuhammed_) May 19, 2020

وتوفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل في مدينة جدة مساء الاثنين، عن ناهز التسعة وسبعين عاماً، وذلك لتعرضه لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد أسرته، وبعد نقله لمستشفى “سمير عباس” في جدة، فارق الحياة وتوفي هناك.

ويعدّ رجل الأعمال السعودي صالح كامل واحداً من أهم رجال الأعمال خلال العقود الأخيرة، ووُلد في مكة في العام 1941، وكان من أوائل وأكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام والميديا.

ولقي خبر وفاة رجل الأعمال المصري ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل وعديد من الإعلاميين والشخصيات السياسية بمصر، الذين نعوا الفقيد متمنين الصبر والسلوان لعائلته ولذويه.ش