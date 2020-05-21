“قول اسم صدام حسين يرعبهم”.. مصريون يثيرون غضب الكويتيين مجدداً بهذا الفيديو

تستمر الحملة المشتعلة عبر مواقع التواصل بين المغردين المصريين والكويتيين، على اثر الأزمة القائمة منذ بداية أزمة كورونا، ووصول الأمور لمطالبات بترحيل المصريين بشكل رسمي من البلاد لمخالفات عديدة تم تسجيلها بحق وافدين مصريين خالفوا تعليمات الحجر وأخلوا بالنظام والقانون.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية انتشار لمقطعي فيديو، يوثقان حديث شاب وامرأة مصريين، حول الكويت والعلاقة معها.

صدام جاب لحسنس مبارك بتاعكم 5000 مصري بتوابيت ما قدرت ا تبطلون حلوجهم طز فيكم#طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/o9JnRGXrEu — Wafa Damkhin (@wafadamkin) May 21, 2020

وفي مقطع الفيديو الأول الذي رصدته “وطن” ويبين حديث المرأة المصرية حول الرئيس العراقي صدام حسين وأن سيرته “ترعب” الكويتين، في إساءة متعمدة للشعب الكويتي.

وقالت السيدة المصرية في مقطع الفيديو ما نصّه :”رغم إنه الشهيد صدام حسين ميت تحت التراب، إلا أنه سيرته ترعب سكان الخيم، محمد رمضان مقلش غير صدام الغالي، الكوايتة لحد النهاردة بعيطوا من الكلمة دي”.

ونشر أحد المغردين الكويتيين مقطع الفيديو الخاص بالسيدة المصرية وعلّق عليه مهاجما ما ورد به :”صدام جاب لحسني مبارك بتاعكم 5000 مصري بتوابيت، ما قدرت تبطلون حلوجهم”.

فيما وثق المقطع الثاني حديث الشاب المصري الذي قال: “العملة الكويتية هي الأغلى في العالم وتساوي تقريبا ثلاثة وربع دولار، لكن للأسف وبناء على تقارير “Forbes & Internaions” الكويت أسوء دولة في العالم للوافدين” على حد قوله.

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لترد عليه إحدى المغردات بأنه كيف تكون أسوأ دولة وبها 3 مليون وافد، معتبرة بأنها طالما هي كذلك لماذا لا تخرجوا منها “برسالة للمصريين”.

اسوء دوله وفيها ٣ مليون وافد 🙂



دام اسوء دوله انقلعوا برا الكويت وفكونا من ارفكم #ابعاد_المصريين_مطلب_شعبي pic.twitter.com/jWCuxBDorW — دار السلام 🇰🇼🕊 (@snabil_q8) May 21, 2020

فيما علق مغرد آخر: “الله يرحم والديكم فكونا، إذا إحنا أسوء دولة بالعالم خلاص ليش قاعدين عندنا، لزقة ماكو فكة ولا في إحساس”.

وكان تصريح للفنان المصري محمد رمضان عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثار “غضباً” بين الكويتيين.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن” قبل يومين محمد رمضان وهو يمدح أهل العراق ويمجد صدام حسين، الأمر الذي اعتبره الكويتيون إهانة لهم وتصرفاً غير مقبول من الفنان المصري.

وقال رمضان: “تحياتي للشعب العراقي الغالي رجال حبايبي وناسي والأساطير وبلد صدام الغالي”، مشيراً إلى أنه لا يتكلم بالسياسية، ليدور بعدها حوار له مع أحد متابعينه بشأن صدام حسين.

وزادت مؤخرا المناوشات بين كل من المصريين والكويتيين على مواقع التواصل، تحديدا منذ أن أطلقت الفنانة الكويتية حياة الفهد تصريحات اعتبرت مهينة للمصريين وطالبت برميهم في الصحراء بسبب كورونا.

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