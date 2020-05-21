قطر تتعاون معه بمسؤولية عالية .. تفاصيل حراك السلطان هيثم بن طارق لإنهاء الأزمة الخليجية

في تطورات جديدة مبشرة تنبئ بقرب انتهاء الأزمة الخليجية التي مزقت لُحمة الخليج منذ 3 سنوات، تقود سلطنة عمان مبادرة يدعمها بشدة السلطان هيثم بن طارق لحل النزاع الخليجي وعودة العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها.

📸السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد سلطان #عمان يستقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي وصل إلى #مسقط اليوم .🇴🇲🇶🇦



👈#الحل_في_مسقط و #السلطنة تعمل بصمت .. pic.twitter.com/Y4VWWukir5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 21, 2020

وفي هذا السياق ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية استقبل السلطان هيثم، اليوم الخميس، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،

هذا وتأتي زيارة “آل ثاني” إلى مسقط بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من سلطان عمان، وجرى خلاله استعراض “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية”.

كما تلقى أيضا الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، يوم الإثنين، الماضي رسالة شفوية من السلطان هيثم تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقام بنقل هذه الرسالة لأمير قطر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، الذي قام بدوره بزيارة مماثلة الأسبوع الماضي إلى الكويت نقل خلالها رسالة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما يدل على وجود تحركات قوية للدبلوماسية العمانية في هذا الشأن.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أجرى خلال الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تبادل خلالها التهانئ معهم بمقدم عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ويرجح محللون أن دخول سلطنة عمان وبقوة على خط الوساطة لإنهاء الأزمة الخليجية يؤشر إلى وجود “مبادرة عمانية للمّ الشمل الخليجي”، بعد ثلاث سنوات من القطيعة.

ويرى هؤلاء المحلون أن هذه الاتصالات والمشاورات التي جرت وتجري بين قطر والكويت وسلطنة عمان، والاتصالات التي قام بها سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك، قد حملت تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف إلى استكمال جهود الوساطة الكويتية الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية، ورفع الحصار عن قطر، وهي الأزمة التي ستدخل عامها الرابع في الخامس من يونيو المقبل.