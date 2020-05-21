“شاهد” الموت يفجع عشاق “باب الحارة” ويخطف أهم ممثليه وهذا سبب الوفاة المُفاجئ

أفجع الموت عشاق ومحبي مسلسل “باب الحارة” الشهير، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ مساء الخميس، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونعت نقابة الفنانين السورية الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية إثر احتشاء في القلب، فيما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاته مستذكرين أعمالهم الدرامية.

له ادوار فالدوبلاج مثل سينشي وبرق اللي في ادغال الديجيتال صوته كان يسحر 😭 الله يرحمممه. pic.twitter.com/uy6sPGYaIN — التانغو الياس 🇦🇷. (@eliiasx2) May 21, 2020

الله يرحمه ويغفر له — ابراهيم (@iibrahem1416) May 21, 2020

الله يرحمه ، أغلب ممثلي باب الحارة ماتوا ، رحمهم الله 💔 — 🇸🇦 يحيى (@yahyaa_asiri) May 21, 2020

الف رحمه عليه بالامس كنت اشاهد له مسلسل اهل الراية وارتاح لما اشوف ابتسامته 🤲🏼 — ‎﮼عبدالله ‎ (@ULLAH_20) May 21, 2020

كان فنان في الدوبلاج في مسلسلات افلام الكرتون صوت فقدناه وفقدنا معه طفولتنا 💔 الله يرحمه ويغفر له — ALI.ABDULAZIZ (@Hachtag2015) May 21, 2020

وشارك الفرخ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى المسرح، كما كانت له مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.

كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل “باب الحارة” الذي أدى فيه دور “أبو سمير الحمّصاني”، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات “يوميات مدير عام” و”أيام الغضب” و”أخوة التراب” و”بطل من هذا الزمان” و”الخوالي” و”العبابيد”، و”الهروب إلى القمة” و”ليالي الصالحية” و”أهل الراية” و”أسعد الوراق” و”الزعيم”، وغيرها الكثير.

وتخرج الفرخ من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.

والفرخ ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق في 31 يناير 1958، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية ومسرح والرسوم المتحركة.

وتداول ناشطون لقطاتٍ من بعض الأعمال الفنية للممثل الراحل .

مأمون الفرخ اللي اشتهر بشخصية ابو سمير الحمصاني بباب الحاره في ذمة الله



الله يغفر له و يرحمه pic.twitter.com/7Twh3WXai9 — Lukita (@abo_rama18) May 21, 2020