“شاهد” الموت يفجع عشاق “باب الحارة” ويخطف أهم ممثليه وهذا سبب الوفاة المُفاجئ

أفجع الموت عشاق ومحبي مسلسل “باب الحارة” الشهير، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ مساء الخميس، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ونعت نقابة الفنانين السورية الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية إثر احتشاء في القلب، فيما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاته مستذكرين أعمالهم الدرامية.
وشارك الفرخ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى المسرح، كما كانت له مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.
كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل “باب الحارة” الذي أدى فيه دور “أبو سمير الحمّصاني”، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات “يوميات مدير عام” و”أيام الغضب” و”أخوة التراب” و”بطل من هذا الزمان” و”الخوالي” و”العبابيد”، و”الهروب إلى القمة” و”ليالي الصالحية” و”أهل الراية” و”أسعد الوراق” و”الزعيم”، وغيرها الكثير.
وتخرج الفرخ من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.
والفرخ ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق في 31 يناير 1958، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية ومسرح والرسوم المتحركة.
وتداول ناشطون لقطاتٍ من بعض الأعمال الفنية للممثل الراحل .