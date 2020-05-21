بعد وفاته وهو يصلي التراويح .. “شاهد” ماذا فعل أبناء رجل الأعمال السعودي صالح كامل على قبره؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقاطع فيديو توثق لحظة دفن رجل الأعمال السعودي المعروف “صالح كامل” زوج الفنانة المصرية الشهيرة “صفاء أبو السعود”.

ويظهر من المقطع الذي رصدته “وطن”، وقوف أبناء رجل الأعمال السعودي المتوفى على قبره بعد مواراته الثرى، ليدعون له، في حين غادر جميع المشاركين في الجنازة، بينما بقي أبناء المتوفى على قبره، في صورة رآها مغردون تنم عن صلاح هؤلاء الأبناء وانتمائهم لوالدهم الراحل.

قبر صالح كامل اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وعن موتانا وموتى أمة محمد اجمعين وأجبر قلب كل أهالي الموتى بماء اليقين pic.twitter.com/jixVsiSz3G — Amira (@Amiramuhammed_) May 19, 2020

وتوفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل في مدينة جدة مساء الاثنين، عن عمرٍ ناهز التاسعة وسبعين عاماً، وذلك بعد تعرضه لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد أسرته، وبعد نقله لمستشفى “سمير عباس” في جدة، فارق الحياة وتوفي هناك.

ويعدّ رجل الأعمال السعودي صالح كامل واحداً من أهم رجال الأعمال خلال العقود الأخيرة، ووُلد في مكة في العام 1941، وكان من أوائل وأكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام .

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

وقد نقلت معظم وسائل الاعلام السعودية خبر الوفاة واشادت به دون أن تشير إلى أنه كان من بين المعتقلين في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017 وبقي رهن الاعتقال لأشهر عدة ولم يطلق سراحه إلاأواخر 2018 بعد التوصل الى تسوية مالية دفع بموجبها مبلغاً لم يتم الكشف عنه.

وكان المدون السعودي الشهير “العهد الجديد” قال إن صالح كامل دفع أربعة مليارات دون أن يوضح ما اذا كان المبلغ بالدولار ام بالريال السعودي.

ويرجح أن يكون بالريال السعودي اذا قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروته بأقل من مليارين ونصف المليار دولار عام 2017.

لكن وكالة بلومبيرغ الامريكية قالت في فبراير/ شباط 2019 إن ثروة كامل التي قدرتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار انخفضت بمقدار 700 مليون دولار وتراجعت الى 3 مليارات دولار وانه تنازل عن 60 في المئة من أسهم مؤسسة أم بي سي الاعلامية.

وكانت السلطات السعودية قد القت القبض على نحو 200 شخصية من أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين في إطار ما سمي بحملة مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وكان على رأس رجال الاعمال الذي احتجزوا الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل.