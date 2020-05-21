“المستشفيات أوسخ من الفيروس”.. هكذا هرب مصاب بكورونا في مصر عبر أنابيب الصرف الصحي!

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هروب أحد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر من المستشفى عبر أنابيب الصرف الصحي المتلاصقة بمبنى المستشفى، وسط اهمال واستهتار من الطاقم الطبي.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد تمكن شاب في الثلاثينيات من العمر من الهروب من مستشفى البكري بحدائق القبة، حيث ظهر يسجد على الأرض بعد محاولات الهروب، فيما أشار مصور الفيديو إلى إهمال طاقم المستشفى لهروب المصاب.

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لهروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى البكري بحدائق القبة pic.twitter.com/BBvQC3QtKV — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 21, 2020

ويظهر الفيديو، ملاحقة أحد العاملين بالمستشفى للمصاب بعد فوات الأوان وبعد هربه لمسافة بعيدة جداً عن المستشفى، حيث يتزامن ذلك مع التقارير الدولية التي تؤكد الإهمال الطبي المصري لمصابي فيروس كورونا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو معبرين عن غضبهم من الإهمال المتعمد للجهات المصرية المختصة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

انا لله وانا اليه راجعون الرجل يسجد لله علي هروبه وكأنه شفاه الله الناس يعانون اكثر من كورونا في المستشفيات — ابو ريم (@LfDk5C56JPGX7M0) May 21, 2020

https://twitter.com/2iCSFrcbRpf3Sdy/status/1263336428299333632

خوووود يااااالالالالالالاااا 🤣🤣🤣🤣,,بركات السيسي — د.سالم الهاجري (@hajri_qatar) May 21, 2020

لا حولا ولا قوة الا بالله — Chef Hazem (@Hazemalwan80) May 21, 2020

يعوض ربنا الحقوا يارب سترك — يوسف ماهر احمد (@XrrXHyjxf70kFQU) May 21, 2020

يعوض ربنا الحقوا يارب سترك — يوسف ماهر احمد (@XrrXHyjxf70kFQU) May 21, 2020

الجدير ذكره، أن وزارة الصحة المصرية، كشف عن مفاجأة بشأن مصابي كورونا اللذين تم رصدهم في آخر 24 ساعة، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف مصابي كورونا، من محافظة القاهرة فقط، إضافة إلى تسجيل إصابات من محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم.

وأوضحت الوزارة، أن السبب وراء زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا يعود إلى المخالطين وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك، ونزول الناس للأسواق بأعداد كبيرة بالإضافة إلى السفر الداخلي.

وبينت أن ما حدث من سلوكيات هو نفس سيناريو الأيام القليلة التي سبقت شهر رمضان المعظم حيث قفزت الأعداد وقتها، مشيرةً إلى تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 14229، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.