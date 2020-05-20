“شر البلية ما يضحك”.. “شاهد” هكذا بررت الإمارات “انبطاحها” وتسيير اول رحلة جوية إلى إسرائيل!

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.

وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.

وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خط سير الطائرة الإماراتية، حيث يظهر أنها أقلعت من الإمارات تجاه العراق ثم إلى البحر المتوسط عبر سوريا ومنها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلية وسط تل أبيب.

מי היה מאמין: מטוס איתיחאד נחת לראשונה אי פעם בישראל בטיסה ישירה מאבו דאבי 🇦🇪🇮🇱. לדעתי בגלל שהסעודים לא אשרו מסלול קצר, המטוס טס מעל כווית, עיראק וטורקיה. אולי עידן חדש. @ynetalerts @DanielSal_87 @eliorlevy pic.twitter.com/697lANvd9I — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020

كما أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، وجود الطائرة الإماراتية على مدرج المطار الإسرائيلي، فيما ظهرت وهي تفرغ شحنات المساعدات الموجودة بداخلها، حيث يعتبر الحدث الأول من نوعه وينذر بإعلان الإمارات علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، حيث لم يسبق لأي دولة عربية أن سيرت رحلة جوية لإسرائيل.

פורקים את הציוד הרפואי לפלסטינים ממטוס המטען של Etihad Airways בנתב"ג pic.twitter.com/e0Splejbzi — Barak Ravid (@BarakRavid) May 19, 2020

وفي وقت سابق اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والوطن العربي بموجة غضب كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً يوثق تصويراً داخل طائرة نقل خاصة “فارهة” خصصتها الإمارات لنقل الإسرائيليين العالقين في دولة المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من المقطع الذي رصدته وطن، تجوّل مصوّر المقطع بين أروقة الطائرة، التي بدت مخصصة لكبار رجال الأعمال والأثرياء، واحتواءها على كامل عناصر الراحة المطلوبة للمسافر بها.

الطائرة التي أرسلتها #الامارات الى #المغرب لأعادة الصهاينة اليهود العالقين في المغرب الى فلسطين المحتلة ..



كنت أتمنى لو تم إرسالها إلى مواطنين اماراتيين عالقين لكن الكلام مختلف وقالنا نعم حكومة تهتم وتقدر المواطن وترسل لهم طائرة رئاسية ..#ماذا_يحدث_في_ابوظبي pic.twitter.com/PY9LCPx379 — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 16, 2020

هذا ولقي قيام الإمارات إرسال طائرة رئاسية خاصة لنقل الإسرائيليين العالقين بالمغرب، موجة غضب عارمة عبر “تويتر ” من قبل المغردين.

واعتبروا ما جرى “خيانة” فعلية لتضحيات الفلسطينيين ولشهداء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن هناك مواطنون عرب هم أولى من أن تقوم الإمارات بإرسال طائرات من أجلهم.