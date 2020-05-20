“قطع ذهبية وملايين الريالات”.. “شاهد” هذا ما فعله سودانيون في السعودية فما قصة علاج كورونا والضغط!

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بين السعوديين، بعدما أظهر مجموعة سودانيين في السعودية، يتباهون بإمتلاكهم “رزم من الأموال” وكذلك قطع ذهبية، قالوا إنهم يهدونها إلى دولتهم السودان.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن” واستفز مشاعر السعوديين، مجموعة من الرجال يُمسك كل منهم رزم نقود كبيرة، وعلباً مليئة بقطع ذهبية، ويسخرون قائلين: “هذا علاج الكورونا، وإهداء للسودان”.

سودانيين من قبيلة الرشايدة يتفاخرون بسرقة ثروات السعوديه وإهدائها للسودان !



هؤلاء أصبحوا مثل الجراد في صحاري المنطقة الجنوبيه والغربية من المملكة ولديكم أجهزة كشف للذهب مكّنتهم من العثور على كميات كبيرة وأموال طائلة !



السؤال أين الجهات المعنية عن هذا السلب لثروات البلد ! pic.twitter.com/bLlT3Atmau — صقر الجزيرة (@ksa2030_future) May 20, 2020

واستنفر المغردون السعوديون بسبب المقطع، مُتهمين أبناء قبيلة الرشايدة بسرقة ثرواتهم، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التصرف لمنع سلب ثروات البلد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها بسبب سياسة ابن سلمان.

فكتب مٌغرد: “مصيبة لو كان هذا صحيح! أين الجهات المختصة من العبث بمقدرات البلد؟”.

مصيبة لو كان هذا صحيح!! أين الجهات المختصة من العبث بمقدرات البلد!! — Mo7a 9 🇸🇦💛 (@mo7a_2020) May 20, 2020

وأكد مُغرد باسم مشعل العتيبي “أن أرض نجد مليئة بالكنوز غير المكشوفة حتى الآن، وغرد قائلاً: “أكيد الذهب اللي اندفن أيام الجاهلية وخصوصا نجد اللي دفنوة قبايل بكر وتغلب الزير سالم وأخوه وائل من القصيم للعارض وقبائل هلال ابو زيد وذياب بن غانم دفنو أيضا ثروات هائلة وعنتره ابن شداد بختصار أرض نجد كلها تحته كنوز”.

اكيد الذهب اللي اندفن ايام الجاهلية وخصوصا نجد اللي دفنوة قبايل بكر وتغلب الزير سالم وأخوه وائل من القصيم للعارض وقبائل هلال ابو زيد وذياب بن غانم دفنو أيضا ثروات هائلة وعنتره ابن شداد بختصار أرض نجد كلها تحته كنوز — مشعل العتيبي (@9tRCmw1s6DLINxH) May 20, 2020

وكشف مُغرد آخر بمقطع فيديو، كيفية بحثهم عن الذهب بطريقة بدائية وآلة الكشف عن المعادن فقط، وكتب: “هذا مقطع بحثهم عن الذهب”.

هذا مقطع بحثهم عن الذهب pic.twitter.com/zT8hVdA6co — Way Not (@Alq20Saleh) May 20, 2020

وألقى مُغرد باسم عبدالله ريحان باللوم على البلديات ووزارة التجارة، وعلق:”الموضوع يحتاج من الجميع إعادة النظر في مثل هؤلاء العمالة التي تنهب خيرات بلادنا، رشايدة السودان متروك لهم الحبل على الغارب يسرحون ويمرحون في عملية بيع الاغنام والخضروات وبطرق غير مشروعة واللوم اولاً يقع على البلديات ووزارة التجارة”.

اخي الكريم اشكرك على طرحك لهذا الفديو المهم وموضوعك يحتاج من الجميع اعادة النظر في مثل هولاء العمالة التي تنهب خيرات بلادنا رشايدة السودان متروك لهم الحبل ع الغارب يسرحون ويمرحون في عملية بيع الاغنام والخضروات وبطرق غير مشروعه واللوم اولاًيقع على البلديات ووزارة التجارة — عبدالله بن ريحان (@yyr1SwZoZFEQwn8) May 20, 2020

وكشف مغرد آخر أن هذا المشهد مُتكرر حتى أصبح عادياً، ويراه كل يوم، وكتب: “من زمان وهم كذا اشوفهم ف الجبال والوديان طايحين يجمعون ف الذهب”.

من زمان وهم كذا اشوفهم ف الجبال والوديان طايحين يجمعون ف الذهب 🙄⛔ — Ĵ-Ѳ-Ƙ-Є-Я 😷 (@ss_6_6) May 20, 2020

ويُعتبر الذهب بديلاً استثمارياً في أوقات الضبابية السياسية والمالية في السعودية، وبلغ سعره اليوم “عيار 24” نحو 209.64 ريال.

ويتضح أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.