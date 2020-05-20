“شاهد” مقطع فيديو أثار “استفزاز” كل من شاهده لشابان خليجيان يقومان بفعلة مقززة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو “صادم” يوثق قيام شابين خليجيين، بفتح زجاجات العصير المرصوصة في المول التجاري، والشرب منها، ومن ثم إغلاقها وإعادتها للرف المرصوصة به.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو ذلك معتبرين بأن هذا “كارثة”، خاصة في ظل وباء كورونا المستجد، حيث يقوم الشابين بفتح الزجاجات ووضعها في فمهم، والشرب منها، ومن ثم إعادتها للرف، في صورة أثارت استفزاز عديد من النشطاء والمدونين.

متداول :شابان يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض ، ومطالبات بالقبض عليهم. pic.twitter.com/Yt7PssJUv8 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 18, 2020

ونشرت صفحة “تفتيش الكويت” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو ذلك وعلّقت ما نصّه: “شابان يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها لرفوف العرض، ومطالبات بالقبض عليهم.

ورغم أن الصفحة كويتية لم يتم التأكد إذا كان المقطع تم تصويره داخل أحد المراكز التجارية بالكويت أم لا.

وأثار المقطع ردود أفعال متباينة عبر “تويتر” من قبل المشاهدين للمقطع، والذين منهم من قال بأن المقطع قادم من المملكة العربية السعودية، وأن جنسية الشابين هي سعودية.

فيما قال مغردون آخرون بأن المشهد هو سعودي فعلاً وتم القبض عليهم من قبل السلطات السعودية، فيما لم تصدر الداخلية السعودية أو أي من المواقع أو الحسابات الإخبارية السعودية تأكيداً حول ذلك الأمر.

وتشهد السعودية بين الفينة والأخرى مواقف مماثلة لما فعلاه هذان الشابان اللذان يحاولان جذب اهتمام مزيد من المتابعين لهم عبر مواقع التواصل، بعمل تلك الأفعال التي لها أبعاد خطيرة لا يدركونها هم، ولا يعلمون حيثياتها.