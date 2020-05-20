بعد انتقادات حادة للمصريين.. “شاهد” كلمة مؤثرة لموظف بمطار الكويت عن الجالية اللبنانية تلقى تفاعلا واسعا
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل، يوثق حديث أحد العاملين في إحدى مطارات الكويت، عن الجالية اللبنانية في الكويت، وحزنه لخروجهم من البلاد.
وقال المواطن الكويتي في مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن): “الإدارة العامة للطيران المدني تستعد وان شاء الله رح تكون جاهزة وعلى اتم الاستعداد للحظة اللي تعلن فيها دولة الكويت السماح للطيارات يروحون ويرجعون.”
وتابع:”رحلات الإخلاء لا زالت مستمرة اليوم كان في 9 رحلات للإخلاء تقريبا 1900 راكب ، لكن في شيء أحزنني وضايق خلقي، وكل الجاليات على راسي والشعوب، ولكن الجالية اللبنانية لها معزة خاصة عندي وأنا بحبهم.”
وأضاف: “تقريباً اليوم 500 لبناني ولبنانية غادروا البلاد،هذا الشعب من بداية الأزمة قاعد يروح ويسوي عمليات إخلاء بدون أي مشاكل أو أي صوت، كما عهدنا شعب ذوق وجنتل وراقي، الله يحفظكم يا لبنانيين وتوصلوا بالسلامة، وإن شاء الله الله يعدي هذه الأزمة على خير وترجعون الكويت إن شاء الله وتكونون بين أهلكم وربعكم، شعب لبنان شو بحبك يا لبنان”.
وأثار حديث المواطن الكويتي ذلك حول الجالية اللبنانية، إعجاب عديد من المتفاعلين عبر “تويتر”، الذين أثنوا على ما قاله، وموجهين تحيات المحبة والاحترام للشعب اللبناني بكل أماكن تواجده.
وفي ذلك قال أحد المعلقين: “أنا عشت فترة طويلة بالكويت، وعنجد كانوا الأخوة الكويتيين يحبونا ويتمنوا نفوت بيوتهم قبل بيوتنا”.
وتشهد الكويت حالة من حظر التجول ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.