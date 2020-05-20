بعد انتقادات حادة للمصريين.. “شاهد” كلمة مؤثرة لموظف بمطار الكويت عن الجالية اللبنانية تلقى تفاعلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل، يوثق حديث أحد العاملين في إحدى مطارات الكويت، عن الجالية اللبنانية في الكويت، وحزنه لخروجهم من البلاد.

وقال المواطن الكويتي في مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن): “الإدارة العامة للطيران المدني تستعد وان شاء الله رح تكون جاهزة وعلى اتم الاستعداد للحظة اللي تعلن فيها دولة الكويت السماح للطيارات يروحون ويرجعون.”

هذا ما يقوله الشعب الكويتي في حق اللبنانيين لدى مغادرتهم أرض الكويت

والنعم فيكم، بلد الخير والاحترام

كل الشكر pic.twitter.com/m6aUMOUF4V — أبــو هــادي (@ez4u5) May 20, 2020

وتابع:”رحلات الإخلاء لا زالت مستمرة اليوم كان في 9 رحلات للإخلاء تقريبا 1900 راكب ، لكن في شيء أحزنني وضايق خلقي، وكل الجاليات على راسي والشعوب، ولكن الجالية اللبنانية لها معزة خاصة عندي وأنا بحبهم.”

وأضاف: “تقريباً اليوم 500 لبناني ولبنانية غادروا البلاد،هذا الشعب من بداية الأزمة قاعد يروح ويسوي عمليات إخلاء بدون أي مشاكل أو أي صوت، كما عهدنا شعب ذوق وجنتل وراقي، الله يحفظكم يا لبنانيين وتوصلوا بالسلامة، وإن شاء الله الله يعدي هذه الأزمة على خير وترجعون الكويت إن شاء الله وتكونون بين أهلكم وربعكم، شعب لبنان شو بحبك يا لبنان”.

وأثار حديث المواطن الكويتي ذلك حول الجالية اللبنانية، إعجاب عديد من المتفاعلين عبر “تويتر”، الذين أثنوا على ما قاله، وموجهين تحيات المحبة والاحترام للشعب اللبناني بكل أماكن تواجده.

بلدنا الثاني واهلنا وناسنا اللهم احفظ شعب الكويت واميرها صباح الاحمد ❤️🙏 — ahmadalshab🇱🇧❤️🇰🇼 (@ahmadalchab) May 20, 2020

🌹🌹❤️❤️كلام صحيح ونعم البلد — أبــو هــادي (@ez4u5) May 20, 2020

الله يحمي الكويت وشعبها وقيادتها الحكيمة — sadekhamzeh4 (@sadekhamzeh42) May 20, 2020

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “أنا عشت فترة طويلة بالكويت، وعنجد كانوا الأخوة الكويتيين يحبونا ويتمنوا نفوت بيوتهم قبل بيوتنا”.

انا عشت فترة طويلة بالكويت و عنجد كانوا الاخوة الكويتين يحبونا و يتمنوا نفوت بيوتهم غير كل الجاليات — D!MA⁦⁦ 🇱🇧 (@Damduuma) May 20, 2020

وتشهد الكويت حالة من حظر التجول ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.