“شاهد” صادم .. أب أردني “منزوع القلب” فعل بابنه ما لا يُصدّق!

أقدم مواطن في محافظة الزرقاء بالأردن على تعذيب وحرق ابنه (١٢ عاماً) ما أدّى لإصابته بحروق شديدة في مناطق مختلفة من جسده ناتجة عن استخدام مادة “الأسيد” الكيميائية.

ووفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، بيّن التقرير الطبي أنّ الطفل يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في مناطق متفرقة من جسده ومضى عليها فترة زمنية اضافة لوجود كدمات متعددة في منطقة الوجه والكتف والراس .

واضاف أنه تبين قيام والد الطفل بتعذيبه وحرقه بعد استدعائه للتحقيق.وفق “رؤيا”

واكد الناطق ان ادارة حماية الاسرة ستتابع حالة الطفل اجتماعياً اضافة الى متابعة علاجه وستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحمايته وضمان عدم تعرضه للأذى مستقبلاً .

وسيتم احالة القضية للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .