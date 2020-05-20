“شاهد” شاب عراقي قتل حبيبته وقطع رأسها واحتفظ فيه بشقته لسبب لا يتقبّله عقل إنسان!

بسبب غيرته عليها، قتل شاب عراقي “كردي” حبيبته السابقة في مدينة أوديفالا في السويد بطريقةٍ مرعبة، وتعمّد إخفاء جثتها قبل القبض عليه.

تشيكو أحمد شاباز – المتهم بالقتل

واتهمت شرطة السويد الشاب (تشيكو أحمد شاباز) 23 عاماً، بقتل صديقته (ويلما أندرسون) 17 عاما بعدما عثرت على رأسها في شقته.

ويلما أندرسون – الضحية

وفقدت أندرسون في 14 نوفمبر 2019، وبعد أسبوعين عثر على “جزء من الجثة” تبين أنه رأسها ملفوفا في رقائق الألمنيوم، فيما لم يتم العثور على بقية أجزاء الجثة.

عمليات بحث مكثفة قامت بها الشرطة السويدية قبل العثور على رأيس الفتاة

وقالت الشرطة إن أندرسون قتلت حينما قدمت إلى شقة “شاباز” لتأخذ أغراضها بعد انفصالها عنه.

ولاحظ والدا الفتاة ملابسها وحقيبتها معلقة في شقته، حينما قدموا للسؤال عنها بعد اختفائها.

ويلما أندرسون – الضحية

وأثار ذلك شكوكهم ودفعهم إلى تبليغ الشرطة، التي كانت تشن حملة كبيرة للبحث عن الفتاة المفقودة باستخدام الكلاب المدربة والطائرات المسيرة وفرق التفتيش الراجلة، إلى أنّ تم العثور على الرأس في شقة الشاب العراقي .

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة “شاباز” في 26 مايو.