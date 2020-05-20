“سنوصلها لباب بيتهم”.. “شاهد” الكويت تحرك طائرة خاصة لأجل “أم محمد” وما حدث أبهر الكويتيين والعرب

نشرت صحيفة “الرأي” الكويتية، تقريراً يتحدث عن قصة إجلاء مواطنة كويتية من المكسيك إلى باب منزلها في الكويت، تحت رعاية وتوجيه من وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد.

وفي التفاصيل التي ذكرها التقرير، حيث أن أم محمد مواطنة كويتية من أصول مكسيكية متزوجة من المواطن الكويتي وائل الحشاش منذ أكثر من 26 عاماً حيث اعتنقت الإسلام على يده وصارت كويتية مسلمة، وغادرت المواطنة أم محمد للمكسيك قبل أزمة كورونا لرعاية والدتها التي أجرت عملية بالقلب، ثم علقت هناك.

هكذا هي الكويت مع رعايها نموذج يحتذى به أمام العالم إجلاء مواطنه من بيت أهلها فى المكسيك إلى باب بيتها فى الكويت فى رحله استغرقت 3 ايام سمعو وشوفوا قصة ام محمد pic.twitter.com/tlOUieBO6Z — ابن المرقاب (@abnalmerqab) May 20, 2020

وبحديث زوجها أوضح بأنه حصل على رقم هاتف وزير الخارجية الكويتي وأرسل له بشأن زوجته، ففوجئ باتصال وزير الخارجية به هاتفياً وأبدى اهتماماً كبيراً بالموضوع.

وتابع وزير الخارجية بحديثه للزوج: “اترك لنا الموضوع فهي مواطنتنا وأم أبنائنا وسنوصلها لباب بيتهم”.

ويضيف “الحشاش” بالتفاصيل بأن زوجته فوجئت باتصال السفارة الكويتية بها وعندما أبلغتهم بأنها بعيدة عن العاصمة المكسيكية أكثر من 9 ساعات، فقامت السفارة الكويتية بجلبها بسيارة خاصة من المنطقة التي تسكن بها للمطار، حيث انتظرتها طائرة من الخطوط القطرية، خصصتها السفارة لنقلها لباريس ثم للدوحة وبعدها الكويت.

وأوضح زوجها بأنه حين أبلغ بموعد وصول زوجته الجمعة وهم الذهاب لاستقبالها بالمطار جاءه الرد بأن المهمة تقتضي توصيلها من الباب للباب، وفوجئ فعلاً بوصول زوجته لباب بيته.

وفور وصولها تلقى اتصالاً من وزير الخارجية احمد ناصر المحمد يبارك له ويقول: قرّت عينك وعين أولادنا.