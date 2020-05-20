ردّ عليها بـِ”بلوك” .. الكويتية مي العيدان تسبّ محمد رمضان وتشنّ عليه هجوماً غير مسبوق لأنّه “يحب صدام”!

شنّت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان هجوماً غير مسبوق على الفنان المصري محمد رمضان بسبب تداول فيديو امتدح فيه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وقالت مي العيدان في حسابها بـ”انستغرام”: “محمد رمضان: احب صدام حسين .. والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق”.

وأضافت مهاجمةً الفنان المصريّ: “نسيت ان صدام بسنة ٩٠ رجع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم”.

وزادت في هجومها تقول: “نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق. نسيت صدام واعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات”.

وقالت لمحمد رمضان: “الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت مانحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه”.

وكان محمد رمضان أثار “غضباً” بين الكويتيين بعد تداول مقطع فيديو مدح فيه أهل العراق ومجّد صدام حسين، الأمر الذي اعتبره الكويتيون إهانة لهم.

وقرر محمد رمضان حذف صداقة العيدان من على صفحته بإنستغرام كردّ فعل غاضب لما فعلته به وتسببت في إغضاب الجماهير منه، كما قام بإلغاء متابعتها لأنها سخرت من والده عندما وصفته بالمخيف.

وعلقت مي العيدان على تصرف الفنان محمد رمضان، وقالت عبر “إنستغرام”: “والله يا جماعة البرنس النمبر مليون.. محمد رمضان سوالي بلوك على إنستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني”.

وأضافت الإعلامية: “اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته… صدق من قال عیال”.

وقال رمضان في الفيديو المتداول له: “تحياتي للشعب العراقي الغالي رجال حبايبي وناسي والأساطير وبلد صدام الغالي”.

محمد رمضان يُغضب الكويتين بعد تصريح سابق له يمتدح فيه صدام حسين



pic.twitter.com/TfpDhU5iNb — هيئة المشاهير (@almobark_) May 19, 2020

من جهتها، دافعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الفنان المصري محمد رمضان، ونشرت فيديو تعرض فيه محادثة مكتوبة بينهما وتوضح موقف الأخير من صدام حسين.

وقالت بولند في تعليقها على الفيديو: “الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين” في إشارة لتعرض النجم المصري للظلم.

وفي الفيديو قال رمضان في تعقيبه لحليمة بولند: “ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين”.

وأضاف رمضان: “أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميًا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية؟”.

ودافعت بولند عن رمضان، قائلة: “هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج”.

يذكر أنّ مي العيدان سخرت قبل أيام من والد محمد رمضان بعد أن نشرت صورة قديمة لهما، وظهر فيها وهو يقبّل يده، ووصفت في تعليقها الأبّ بـ”المخيف”، الأمر الذي عرّضها لهجوم كبير من محبي الفنان المصري .