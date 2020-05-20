بيرقدار التركية تصطاد المنظومات الروسية في ليبيا كالفئران.. “شاهد” ماذا حصل في ترهونة وجلط ابن زايد

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، العقيد محمد قنونو، تدمير ثلاثة منظومات دفاع جوي من طراز “بانتسير” روسية الصنع، تتبع قوات اللواء المنشق المدعوم إماراتياً خليفة حفتر.

وقال قنونو، وفق المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، إن تدمير المنظومات، تم خلال عملية دقيقة، بين سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لقواتنا البطلة، اثنتان في ترهونة، والثالثة في الوشكة.

#عملية_بركان_الغضب: المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو : تدمير 3 منظومات الدفاع الجوي الروسية… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Mittwoch, 20. Mai 2020

وأوضح أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء مدينة ترهونة، وفقا للخطط العسكرية لغرفة العمليات.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” لحظة استهداف قوات الوفاق الشرعية لمدينة ترهونة وتدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة للفاشل حفتر، الأمر الذي أجبر قواته على التراجع.

شاهد قبل قليل طائرات سلاح الجو الليبي تغير على مدينة ترهونـة منطقة الخضراء وتدمر منظومة دفاع الجوي بانتسير اس واحد فخر الصناعة الروسية #ترهونة في طريقها إلى التحرر التام من أذناب الإمارات ومرتزقة الروس والجنجويد#ليبيا pic.twitter.com/zmBrguLujs — الصحفي/ أنيس منصور (@anesyeme2) May 20, 2020

وفي سياق ذي صلة، استجدى الفاشل حفتر هدنة من حكومة الوفاق الشرعية المنتصرة ميدانياً، حيق أعلنت قواته أنها قررت الابتعاد عن العاصمة الليبية طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات، بدءاً من اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إنه تقرر وقف إطلاق النار من جانب واحد؛ لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان، وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر، على حد زعمه.

جزء من لقاء مع قناة الغد Gepostet von ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ am Dienstag, 19. Mai 2020

الجدير ذكره، أن هذه التطورات تأتي بعد الهزائم الأخيرة التي منيت بها قوات حفتر، أبرزها خسارة قاعدة الوطية الاستراتيجية والتي باتت تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الشرعية، والتي تعتبر ذات أهمية استراتيجية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في حزيران/ يونيو الماضي.‎

ومساء الثلاثاء، قال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة، مساء الثلاثاء: “قواتنا البطلة تدخل مدينتي بدر وتيجي (تتبعان بلدية باطن الجبل الغربي) وسط استقبال من الأهالي بالتكبير والتهليل”.

وكانت وسائل إعلام قالت إن الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق، شن غارات مكثفة على مواقع لقوات خليفة حفتر في مدينة ترهونة، حيث تبعد المدينة عن طرابلس نحو 88 كم نحو الجنوب الشرقي.