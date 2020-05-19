جعلوا من عيال زايد “مسخرة”.. “شاهد” هذا ما فعله الليبيون بعلم الإمارات بعد سحق حليفهم الفاشل في الوطية

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من آليات قوات حكومة الوفاق الليبية بالسير على علم الإمارات التي تدعم الجنرال الفاشل خليفة حفتر، وذلك بعد خسارتها الساحقة في ليبيا وانكسار قوات حفتر وهروبهم من قاعدة الوطية الجوية.

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، وضع علم للإمارات على الأرض وتحرك عدد من الآليات العسكرية عليه، وذلك تعبيراً عن الغضب الشعبي الليبي من الدعم المتواصل الذي تقدمه أبوظبي للفاشل حفتر ويساهم في تأجيج الصراع الليبي الداخلي، وسط هتافات ودعوات لقوات الوفاق بالنصر على حفتر وقواته.

بعد أن سحقت مليشيا حفتر… آليات قوات الحكومة الليبية تدوس فوق علم #الإمارات👇 pic.twitter.com/fnuKZ45S6M — نحو الحرية (@hureyaksa) May 18, 2020

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، معبرين عن استنكارهم لما تقوم به الإمارات في ليبيا، ودعمها العسكري والمالي للصراع الدائر بالبلاد عبر الجنرال المنشق حفتر.

وغدا على رقابهم إن شاء الله 🇱🇾🇱🇾 — Mohamed Matous 🇱🇾 🇹🇷 🇱🇾 ماطوس (@Mohamed23526488) May 18, 2020

صوت عواهم وصل لأسطنبول 😂😂 — Elkhawaja (@ameinbalo) May 18, 2020

اللهم مزيدا من الخسائر لاولاد زايد سبب بلاء الامه — sameh saied (@samehsa31807454) May 19, 2020

لا نلومهم و لكن العلم يمثل شعب الامارات و ليس حكومتها رفقا بمشاعر الشعوب المخدوعة او المغلوبة على امرها . — khoubaib (@Oudaa09428581) May 18, 2020

لم نرى إماراتي واحد شريف يستنكر ماتفعله حكومتكم الصهيونية لقتلهم الشعب الليبي, قد تشردنا وتأذينا من حكومتكم, لو كانت بلدكم جارة لنا لقمنا بفتح إسلامي لها قبل بلوغ عيد الفطر. — Aymen ⴰⵢⵎⴻⵏ (@AymenAiblu) May 18, 2020

قريبا سيداس الظلمة بإذن الله تعالى — عبدالله يحيى (@abdullahkebsi20) May 19, 2020

وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري مطلع تابع لحكومة “الوفاق” الليبية المعترف بها دوليا، عما وصفه بـ “عملية استخباراتية محكمة وممنهجة” نفذتها قوات الوفاق بقاعدة الوطية والتي تسببت بأفدح هزيمة لقوات جنرال الإمارات خليفة حفتر منذ بدء الحرب في اليمن.

وفي هذا السياق تمكّن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق من دحر ميليشيات حفتر من داخل القاعدة والتعامل معها في محيطها، بحسب المصدر الذي نقل عنه موقع “عربي بوست”.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم، الإثنين، السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية (غرب)، وشدد أن هذا الانتصار “يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير”.

من جانبه أضاف المصدر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق كان يواصل قصفه لتجمعات حفتر داخل القاعدة، وغرفة عملياته في المنطقة الغربية، والذي وصل إلى 57 غارة جوية على القاعدة خلال شهر مايو، ما زاد الضغط على المسلحين المتحصنين داخل القاعدة، ومنعهم من التحرك أو القيام بهجوم مضاد لاسترجاع المدن والمناطق التي خسروها في معركة 13 أبريل.

وتابع المصدر أن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق اعتمد على أسلوب المباغتة والهجوم الخاطف والسريع، سبقته غارات مكثفة على مراكز القيادة والتحكم وعلى مجموعات الدعم لتشتيتها، مع عدم إعطاء فرصة لطيران العدو للتحرك.