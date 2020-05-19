ناصر الدويلة يكشف تفاصيل تقرير للمخابرات المصرية يفضح هزيمة حفتر وأمر عاجل من السيسي هذا ما جاء فيه

نشر المحامي والنائب في مجلس الأمة الكويتي “ناصر لدويلة” تغريدة عبر حسابه بتويتر، يتحدث فيها عن اجتماع لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تقرير أعدته المخابرات المصرية، حول هزيمة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمام قوات حكومة الوفاق الليبية.

وقال الدويلة في تغريدته التي أثارت موجة جدل كبيرة، ورصدته “وطن”: “ناقش الرئيس المصري أمس في اجتماع عاجل تقريراً للمخابرات المصرية يؤكد هزيمة حفتر ويتوقع موجات نزوح كبيرة للمسلحين الفارين من جيش حفتر”.

ناقش الرئيس المصري امس في اجتماع عاجل تقرير للمخابرات المصرية يؤكد هزيمة حفتر ويتوقع موجات نزوح كبيرة للمسلحين الفارين من جيش حفتر و اعتبر تقرير المخابرات ان نزوح الوف المنهزمين باسلحتهم سيشكل تهديد للامن المصري وقد اتخذ قرار بمنع النزوح بالقوة و اعلن رفع درجة الاستعداد في السلوم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 19, 2020

وتابع: “واعتبر تقرير المخابرات بأن نزوح آلاف المسلحين من قوات حفتر بأسلحتهم، سيشكل تهديداً للأمن المصري، وقد تم اتخاذ قرار بمنع نزوحهم لمصر بالقوة، وتم إعلان عن رفع درجة الاستعداد في السلوم”.

وأضاف عضو مجلس الأمة السابق أنه تقرر في اجتماع السيسي مع الجيش تكليف هيئة المهندسين العسكريين بعمل معسكرات اعتقال على جناح السرعة لكل من يتجاوز الحدود في منطقة السلوم من المسلحين الليبيين الفارين من زحف حكومة الوفاق.

تقرر في اجتماع السيسي مع الجيش تكليف هيئة المهندسين العسكريين بعمل معسكرات اعتقال على جناح السرعة لكل من يتجاوز الحدود في منطقة السلوم من المسلحين الليبيين الفارين من زحف حكومة الوفاق و تقرر تعزيز قوة الحدود على طول الحدود الغربيه والجنوبيه الغربيه لمنع عمليات النزوح غير الشرعية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 19, 2020

وأوضح:”وتقرر تعزيز قوة الحدود على طول الحدود الغربيه والجنوبيه الغربيه لمنع عمليات النزوح غير الشرعية”

ولقيت تغريدة الدويلة عبر “تويتر” ردود أفعال واسعة من قبل المغردين الذين هللوا للنصر الكبير الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية، والمعترف بها دوليا، معتبرين بأن “السحر انقلب على الساحر”، وأن كل من أذى ليبيا سيذوق من أذيتها.

اللهم أرنا عجائب قدرتك في حفتر وكل من أعانه ولو بشطر كلمه يارب العالمين — Khadija Abdullatif🇱🇾💙 (@eaPqWsAKRnRe03Q) May 19, 2020

ههههه انقلب السحر على الساحر — Zack Abdul (@rizak22) May 19, 2020

وتستمر المعارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، أمام قوات اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” المدعوم إماراتياً ومصرياً وفرنسياً، وسط تقدم ملحوظ لقوات حكومة الوفاق على عدة محاور، كان آخرها محور قاعدة الوطية، ومنع تقدم قوات حفتر تجاه طرابلس بعد عملية عسكرية أطلقها حفتر لغزو المدينة والسيطرة عليها.