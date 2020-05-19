ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
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ناصر الدويلة يكشف تفاصيل تقرير للمخابرات المصرية يفضح هزيمة حفتر وأمر عاجل من السيسي هذا ما جاء فيه

كتب وطن
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نشر المحامي والنائب في مجلس الأمة الكويتي “ناصر لدويلة” تغريدة عبر حسابه بتويتر، يتحدث فيها عن اجتماع لرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تقرير أعدته المخابرات المصرية، حول هزيمة اللواء الليبي المتقاعد أمام قوات حكومة الوفاق الليبية.

وقال الدويلة في تغريدته التي أثارت موجة جدل كبيرة، ورصدته “وطن”: “ناقش الرئيس المصري أمس في اجتماع عاجل تقريراً للمخابرات المصرية يؤكد هزيمة حفتر ويتوقع موجات نزوح كبيرة للمسلحين الفارين من جيش حفتر”.

وتابع: “واعتبر تقرير المخابرات بأن نزوح آلاف المسلحين من قوات حفتر بأسلحتهم، سيشكل تهديداً للأمن المصري، وقد تم اتخاذ قرار بمنع نزوحهم لمصر بالقوة، وتم إعلان عن رفع درجة الاستعداد في السلوم”.

وأضاف عضو مجلس الأمة السابق أنه تقرر في اجتماع السيسي مع الجيش تكليف هيئة المهندسين العسكريين بعمل معسكرات اعتقال على جناح السرعة لكل من يتجاوز الحدود في منطقة السلوم من المسلحين الليبيين الفارين من زحف حكومة الوفاق.

وأوضح:”وتقرر تعزيز قوة الحدود على طول الحدود الغربيه والجنوبيه الغربيه لمنع عمليات النزوح غير الشرعية”

ولقيت تغريدة الدويلة عبر “تويتر” ردود أفعال واسعة من قبل المغردين الذين هللوا للنصر الكبير الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية، والمعترف بها دوليا، معتبرين بأن “السحر انقلب على الساحر”، وأن كل من أذى ليبيا سيذوق من أذيتها.

وتستمر المعارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، أمام قوات اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” المدعوم إماراتياً ومصرياً وفرنسياً، وسط تقدم ملحوظ لقوات حكومة الوفاق على عدة محاور، كان آخرها محور ، ومنع تقدم قوات حفتر تجاه بعد عملية عسكرية أطلقها حفتر لغزو المدينة والسيطرة عليها.

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