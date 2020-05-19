مشهد كفيل بجلط “بن زايد”.. ملك الأردن يتفقد شحنة عسكرية أرسلتها قطر ويجرب الأسلحة بنفسه

أظهر تقرير بثه التلفزيون الرسمي الأردني، قيام الملك الأردني عبدالله الثاني، بتفقد ناقلات جنود وعربات عسكرية مدرعة، تسلمتها المملكة من دولة قطر.

وأظهر التقرير إطلاع الملك الأردني على ناقلات الجنود التي أدخلت لوحدات قيادة لواء الملك الحسين بن علي.

واستمع الملك لشرح حول المواصفات الفنية، ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها، وما تقدمه من خيارات فنية مختلفة، وملاءمتها لطبيعة عمل اللواء.

فيديو 🎥| ملك الأردن يضطلع على ناقلات الجنود المدرعة التي ادخلت للخدمة حديثا ضمن المنحة العسكرية من دولة قطر #مرسال_قطر pic.twitter.com/FaB7XdH1EQ — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) May 19, 2020

كما أشرف الملك الأردني على تحميل فصيل مشاة من الجيش الأردني، إلى ناقلات الجنود المدرعة، التي قدمت للجيش الأردني كدعم من دولة قطر، التي تتمتع بعلاقة متينة جداً مع المملكة والنظام الأردني.

وأثار التقرير الذي تداولته عدة مواقع إخبارية وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود أفعال عديدة، شاكرة أولاً لدولة قطر على دعمها المقدم للدولة الأردنية، ومشيدة بذات الوقت بجهود الملك الأردني في متابعة سير عمل الجيش والقوات الأردنية، ومتابعته الشخصية لكل كبيرة وصغيرة فيه.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “اللهم أدم النعمة والأمن والأمان على قطر والأردن وكافة دول المسلمين”.

اللهم أدِم النعمة والامن والامان على قطر والاردن وكافة دول المسلمين 🤲 — Ayat (@AyatShatat3) May 19, 2020

فيما قال آخر: “كفو يستاهل الهاشمي وهذا سلالته معروفة واذكر في عائلة كل عشر سنين لهم قبيلة للحين ما عرفنا هم من أي قبيلة”.

كفو يستاهل الهاشمي وهذا سلالته معروفه واذكر في عائله كل عشر سنين لهم قبيله للحين ما عرفنا هم من اي قبيله — ABA_974 (@ABA9746) May 19, 2020

وتشهد العلاقات الأردنية القطرية حالة من المتانة والتآخي الشديد، ووثق ذلك عدة مواقف حصلت خلال الحقبة الأخيرة، والتي اتضحت أكثر حينما رفضت الأردن الدخول في الحرب التي شنتها السعودية ومصر والإمارات ضد قطر، بمقاطعتها وحصارها، كما تحاول الجيوش الالكترونية السعودية والإماراتية بين كل حين وآخر بث الفرقة والفتنة بين البلدين، ولكن دون فائدة.