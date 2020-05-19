“يا صباح يا صباح نردلهالك بالأفراح”.. “شاهد” ماذا فعل وافدون مصريون بعدما تعافوا من فيروس كورونا في الكويت
رد عدد من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت الجميل، بتصرف شجاع، وذلك من خلال إعلانهم عن التبرع ببلازما الدم لوزارة الصحة لاستخدامها في علاج مرضى آخرين، مقدمين شكرهم للحكومة على علاجهم.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” إعلان عدد كبير من المتعافين، وهم من الوافدين للكويت، قبلوهم التبرع ببلازما الدم، والتي أعلنت عدد من الدول استخدامها لعلاج مرضى فيروس كورونا، وذلك لعلاج آخرين لا يزالوا تحت العلاج.
وأظهر مقطع فيديو آخر، عدد من المصريين يعلنون استعدادهم للتبرع بالدم في الكويت للمساهمة في علاج آخرين، مرددين هتافات قالوا فيها: “يا صباح يا صباح نردلهالك بالأفراح”.
ولقي هذا التصرف إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فخرهم بهذا الموقف الشجاع من المتعافين، معبرين عن سعادتهم بهذا التصرف.
يذكر أن عدد من دول العالم قررت استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا في علاج مصابين آخرين، الأمر الذي أثبته نجاحه، فيما تواصل الجهات الطبية البحث عن علاج للفيروس.