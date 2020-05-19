“يا صباح يا صباح نردلهالك بالأفراح”.. “شاهد” ماذا فعل وافدون مصريون بعدما تعافوا من فيروس كورونا في الكويت

رد عدد من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت الجميل، بتصرف شجاع، وذلك من خلال إعلانهم عن التبرع ببلازما الدم لوزارة الصحة لاستخدامها في علاج مرضى آخرين، مقدمين شكرهم للحكومة على علاجهم.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” إعلان عدد كبير من المتعافين، وهم من الوافدين للكويت، قبلوهم التبرع ببلازما الدم، والتي أعلنت عدد من الدول استخدامها لعلاج مرضى فيروس كورونا، وذلك لعلاج آخرين لا يزالوا تحت العلاج.

فيديو / المتشافون من #كورونا في #الكويت يتبرعون ببلازما الدم لوزارة الصحة ويشكرون الحكومة على علاجهم. pic.twitter.com/t1vZ6JMCoR — المجلس (@Almajlliss) May 18, 2020

وأظهر مقطع فيديو آخر، عدد من المصريين يعلنون استعدادهم للتبرع بالدم في الكويت للمساهمة في علاج آخرين، مرددين هتافات قالوا فيها: “يا صباح يا صباح نردلهالك بالأفراح”.

طيب شوف دا كدة pic.twitter.com/CtEIpfVeaa — SARY SALAH (@SARYSALAH3) May 19, 2020

ولقي هذا التصرف إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فخرهم بهذا الموقف الشجاع من المتعافين، معبرين عن سعادتهم بهذا التصرف.

دعوة هالفقاره كبيره عند الله ماتدرون يمكن الله يفك عوقنا بدعواتهم — خالد 🇰🇼 (@ao_jpp) May 18, 2020

الله يجزاهم الخير ويشافي كل المرضى يارب — ♡joona alkandari♡⁦»🇰🇼⁩ ❤》 (@joojoona) May 18, 2020

بدعوات هؤولاء الفقراء الكويت تحصد رزق وفير وامن وامان من الله تعالى — م. فؤاد الشمري (@Eng_Fouad_) May 18, 2020

من يزرع الخير يحصل الخير هذا غريزه في البشر ونصيحه لمن يتكبر ويحتقر الوافدين يراجعون انفسهم ويعلمون ان في اخره وفي حساب وعند الله الكل سوا الفرق بتقوى فقط — ♥ ☜محمد علي ♥☞ (@mooo2008d) May 18, 2020

مساكين فرحتهم. لاتوصف ياريت لكل يعتبر ويتعظ. مافي فرق بين هذا وهذا كلنا بشر. والدنيا لاتساوي جناح بعوضة فلاتتكبر — ام هاشم (@MeriemOuakouak) May 18, 2020

عسى الله يشفيهم و الحمدالله على سلامتهم .. هذه هي الكويت كويت العز و الخير ،، علاج و اكل كله بلاش ،، انها كويت الانسانيه .. كله أجر و صدقه و دفعة بلاء .. الحمدلله اني كويتي 🇰🇼🇰🇼🇰🇼 — صالح فيصل الجيماز 🇰🇼 (@salehaljeemaz) May 18, 2020

يذكر أن عدد من دول العالم قررت استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا في علاج مصابين آخرين، الأمر الذي أثبته نجاحه، فيما تواصل الجهات الطبية البحث عن علاج للفيروس.