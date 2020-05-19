ألا يكفي كورونا.. “شاهد” تجار سعوديون يستغفلون مواطنيهم وما حدث “كارثة” غذائية عواقبها وخيمة

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً يوضح عملية تفتيش قامت بها السلطات السعودية في سوق شعبي، تُباع به الأسماك واللحوم، وعثرت على أطنان من الأطعمة الفاسدة، والتي تهدد صحة المواطنين السعوديين بشكل خطير جداً.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول من التقرير الذي بثته القناة، ورصدته “وطن” حديث المراسل، حول سوق السمك في حي الهنداوية في مدينة جدّة، والذي أجرى مقابلة مع أحد الأطباء المشرفين على الحملة.

فيديو | مراسل #الإخبارية: أمانة #جدة تصادر 5 أطنان من السمك غير الصالح للاستهلاك الآدمي pic.twitter.com/VyMEnnv2Ij — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2020

وقال الدكتور في المداخلة بأن الحملة طالت 15 محل في الموقع الذي يفتشون به، ووجدوا مخالفات كبيرة في المحلات، ووجدوا أسماك ولحوم خطيرة جداً وفاسدة، تقوم المحلات ببيعها، وتضر بشدة بصحة الإنسان.

وأوضح الدكتور القائم على الحملة بأنه تم مصادرة ما يزيد عن 5 أطنان من الأسماك، وطن من اللحوم، الفاسدة، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم مصادرتها من المكان.

وأظهر المقطع مشهد الأسماك الكبيرة التي فسدت في السوق، والتي بحسب ما جاء بالتقرير تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان، وتحتاج للمتابعة بشكل حثيث من قبل السلطات، كي لا يتسبب الأمر بكارثة صحية جديدة.

وتعيش المملكة منذ شهور حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جمل إجراءات اتخذتها السلطات السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.