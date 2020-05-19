خليفة حفتر مدعوم مالياً وعسكريا من محمد بن زايد
خليفة حفتر مدعوم مالياً وعسكريا من محمد بن زايد
الهدهد

“القادم أصعب عليكم” .. هكذا علّق بروفيسور عُماني على مغامرات الإمارات المتهورة وأوهام العظمة

كتب وطن
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وجه الأكاديمي العُماني البارز البروفيسور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، انتقادات مبطنة للإمارات وحكامها بعد فشلهم الذريع في ليبيا، وخسارة جنرالهم الفاشل لقاعدة الوطية الجوية، واغتنام حكومة الوفاق الليبية كميات كبيرة من السلاح والمعدات العسكرية الإماراتية.

وقال اللواتي، في تغريدة رصدتها “وطن” ملمحاً الى الإمارات: “مغامرات سياسية وعسكرية متهورة وأوهام قوة وعظمة خادعة جلبت الضعف والوهن والإفلاس للبعض، وبدلاً من التعقل والتدارك يخلقون لأنفسهم اعداء وهميين ويلقون عليهم فشلهم واحباطهم”.

وأشار المفكر العُماني إلى أن ذلك يمثل “وصفة بانادولية مؤقتة سرعان ما يزول مفعولها”، متابعاً: “حسب المؤشرات فإن القادم سيكون أصعب عليهم”.

وفي السياق، هاجم عدد من متابعي المفكر العُماني الإمارات وسياساتها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الحروب الأهلية في عدد من تلك الدول.

ودخلت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم بلدتي تيجي وبدر في منطقة الجبل الغربي شمال غربي البلاد، فيما أعلنت قوات حفتر انسحابها من بعض المناطق جنوبي العاصمة.

يأتي ذلك غداة السيطرة بشكل كامل على قاعدة “الوطية” الاستراتيجية، على بعد 140 كم غرب العاصمة غرباً، وانسحاب مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر منها.

ومُنيت هذه المليشيا بهزائم عديدة في المنطقة الغربية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفع خبراء إلى توقع احتمال اختفاء حفتر من المشهد الليبي مع نهاية العام الجاري، وربما قبل ذلك.

وبدعم من دول عربية أبرزها الإمارات ودولٍ أوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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