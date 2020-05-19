“القادم أصعب عليكم” .. هكذا علّق بروفيسور عُماني على مغامرات الإمارات المتهورة وأوهام العظمة

وجه الأكاديمي العُماني البارز البروفيسور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، انتقادات مبطنة للإمارات وحكامها بعد فشلهم الذريع في ليبيا، وخسارة جنرالهم الفاشل خليفة حفتر لقاعدة الوطية الجوية، واغتنام حكومة الوفاق الليبية كميات كبيرة من السلاح والمعدات العسكرية الإماراتية.

وقال اللواتي، في تغريدة رصدتها “وطن” ملمحاً الى الإمارات: “مغامرات سياسية وعسكرية متهورة وأوهام قوة وعظمة خادعة جلبت الضعف والوهن والإفلاس للبعض، وبدلاً من التعقل والتدارك يخلقون لأنفسهم اعداء وهميين ويلقون عليهم فشلهم واحباطهم”.

وأشار المفكر العُماني إلى أن ذلك يمثل “وصفة بانادولية مؤقتة سرعان ما يزول مفعولها”، متابعاً: “حسب المؤشرات فإن القادم سيكون أصعب عليهم”.

مغامرات سياسية وعسكرية متهورة واوهام قوة وعظمة خادعة جلبت الضعف والوهن والافلاس للبعض، وبدلا من التعقل والتدارك يخلقون لانفسهم اعداء وهميين ويلقون عليهم فشلهم واحباطهم، وصفة بانادولية مؤقتة سرعان ما يزول مفعولها، وحسب المؤشرات فان القادم سيكون اصعب عليهم#حيدر_اللواتي #اشارات — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) May 19, 2020

وفي السياق، هاجم عدد من متابعي المفكر العُماني الإمارات وسياساتها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الحروب الأهلية في عدد من تلك الدول.

يؤمنون بقوة السلاح والمال ولا يؤمنون بقوة الحق..

وقوة الحق أقوى ما في الوجود..

قوة الحق هي التي دمرت حضارات لما ظلمت، وهزمت أعتى الجيوش،،

حفظكم الله دكتور حيدر وتقبل الله منكم ومن سائر المؤمنين،، — Wعلاشي سعيدW (@AllachiSaid03) May 19, 2020

احسنت دكتور إنهم أناس فاشلون وأبتليت بهم الشعوب بعد أن سلطتهم عليها الماسونية — علي البدري (@NqDeg47eiJKwZ5R) May 19, 2020

وسوف تستمر مغامراتهم الى حد الإعلان عن افلاسهم — Saif Sharqi123 (@SSharqi123) May 19, 2020

أحسنتم!!

بذور هلاكهم في داخلهم يا عزيزي.. — غريب الديار 💕 (@UsaDheini) May 19, 2020

ودخلت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم بلدتي تيجي وبدر في منطقة الجبل الغربي شمال غربي البلاد، فيما أعلنت قوات حفتر انسحابها من بعض المناطق جنوبي العاصمة.

يأتي ذلك غداة السيطرة بشكل كامل على قاعدة “الوطية” الاستراتيجية، على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس غرباً، وانسحاب مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر منها.

ومُنيت هذه المليشيا بهزائم عديدة في المنطقة الغربية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفع خبراء إلى توقع احتمال اختفاء حفتر من المشهد الليبي مع نهاية العام الجاري، وربما قبل ذلك.

وبدعم من دول عربية أبرزها الإمارات ودولٍ أوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.