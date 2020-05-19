“اتهموه بأنّه محشش”.. محمد رمضان يُغضب الكويتيين بسبب ما قاله عن صدام حسين

أثار تصريح للفنان المصري محمد رمضان عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين “غضباً” بين الكويتيين.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن” رمضان وهو يمدح أهل العراق ويمجد صدام حسين، الأمر الذي اعتبره الكويتيون إهانة لهم وتصرف غير مقبول من محمد رمضان.

وقال رمضان: “تحياتي للشعب العراقي الغالي رجال حبايبي وناسي والأساطير وبلد صدام الغالي”، مشيراً إلى أنه لا يتكلم بالسياسية، ليدور بعدها حوار له مع أحد متابعينه بشأن صدام حسين.

محمد رمضان يُغضب الكويتين بعد تصريح سابق له يمتدح فيه صدام حسين



pic.twitter.com/TfpDhU5iNb — هيئة المشاهير (@almobark_) May 19, 2020

أول رد على تصريحات رمضان، كان من الناشط خالد العوضي، الذي هاجمه بشدة، قائلاً: “شخص يدعي أنه يحب الشعب العراقي العظيم وفي نفس الوقت يمجد من يسحل ويقتل الشعب العراقي، هذا إنسان غبي”.

وأضاف: “محمد رمضان يبوح بالغل للي فيه ويعتمد إنه الناس ممكن تقتنع بكلامه للي فيه حقد وكراهية، وهذا واحدة من الثنتين إما مدفوع له ليقول هذا الكلام أو يتعاطى ويحشش، ما في عاقل يستفز العراقيين بحبه لم يسحل هذا الشعب ويهتك عرضه”.

خالد العوضي : رداً على كلام الفنان محمد رمضان لتمجيده مجرم العراق المقبور صدام . pic.twitter.com/zIKUvMQgkK — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 19, 2020

وفي السياق، نشرت حساب هيئة المشاهير، مقطع فيديو منسوب للإعلامية الكويتية حليمة بولند، يتضمن توضيحا من محمد رمضان بشأن تصريحاته الخاصة بصدام حسين.

وأشارت بولند، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إلى أنها استفسرت من محمد رمضان بشأن تصريحاته، لافتةً إلى أنه أكد لها أن الفيديو قديم جداً، وأنه يحب الكويت والكويتيين، وأنه قال ذلك لأنه يرى في صدام حسين شخصية درامية وممكن ان يجسدها.

وحسب الفيديو، قال: “دة مش معناه إني أتفق مع سياساته هل لو جسدت شخصية هتلر معناه إني أنا بحب النازية”.

محمد رمضان يرد من خلال وتساب حليمة بولند : صدام شخصية ثرية دراميه مش معناه اني بتفق مع سياسته !



by: @q1q555 pic.twitter.com/le4QRLWaWf — هيئة المشاهير (@almobark_) May 19, 2020

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات محمد رمضان بشأن تصريحاته حول صدام حسين.

رمذان = رمضان

اليكوييييت = الكويت



ياشيخه الله يرحم صدام مليون مره انا الانسانه هذي اذا سمعت صوتها اتنرفز😡



مع احترامي لاخواني الكويتيين بس والله هالكريهه طلعتني من طوري😡😡 — ▪️وفيَّه🥀 (@tsnem38) May 19, 2020

مو بس هو اللي يحب صدام ياكثرهم اللي يحبوه مو بكيفك تحددي للدول العربيه من يحب ومن يكرهه ثانيا اللي صار بين الكويت والعراق ماصار من الباب والطاقه خلافات سياسيه ووصلت الامر لكذا وزي ماحنا ندعي لكل مسلم بالرحمه سواء مغني او فنان او ايا كان ذنبه بندعي لصدام بالرحمه والمغفره . — عطر (@everythinyaz12) May 19, 2020

شفيه زعلان ؟ محمد رمضان "محايد" ويحترم الجميع .. اذا مدح صدام مو معناه ضد الشعب العراقي او الكويتي — Ibrahim (@ifos_92) May 19, 2020

"ده قديم اوي"

يعني الفيديو قبل الغزو ؟ — ‏ســاره MBS 🇸🇦 (@isarah_y) May 19, 2020

ممتاز لها شخصيه بعد بعد حرب. الخليج جمع المصريون اللي. تزوج عراقيات ايام الحرب. و و ذبحهم. وبعثهم بالتواابوت. وكلهم. من. منطقة محمد رمضان. والصعيدي. فعلنا. شخصيه مؤثره. — نواف مشهور فيصل (@AljanfawiNawaf) May 19, 2020

الفنان

اي فنان



لا يدخل نفسه في السياسة اسلم له — A|D|N|A|N (@adnan_ss_g) May 19, 2020

وأُعدم الرئيس العراقيّ صدام حسين فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى.