“اتهموه بأنّه محشش”.. محمد رمضان يُغضب الكويتيين بسبب ما قاله عن صدام حسين

أثار تصريح للفنان المصري محمد رمضان عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين “غضباً” بين الكويتيين.
وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن” رمضان وهو يمدح أهل العراق ويمجد صدام حسين، الأمر الذي اعتبره الكويتيون إهانة لهم وتصرف غير مقبول من محمد رمضان.
وقال رمضان: “تحياتي للشعب العراقي الغالي رجال حبايبي وناسي والأساطير وبلد صدام الغالي”، مشيراً إلى أنه لا يتكلم بالسياسية، ليدور بعدها حوار له مع أحد متابعينه بشأن صدام حسين.
أول رد على تصريحات رمضان، كان من الناشط خالد العوضي، الذي هاجمه بشدة، قائلاً: “شخص يدعي أنه يحب الشعب العراقي العظيم وفي نفس الوقت يمجد من يسحل ويقتل الشعب العراقي، هذا إنسان غبي”.
وأضاف: “محمد رمضان يبوح بالغل للي فيه ويعتمد إنه الناس ممكن تقتنع بكلامه للي فيه حقد وكراهية، وهذا واحدة من الثنتين إما مدفوع له ليقول هذا الكلام أو يتعاطى ويحشش، ما في عاقل يستفز العراقيين بحبه لم يسحل هذا الشعب ويهتك عرضه”.
وفي السياق، نشرت حساب هيئة المشاهير، مقطع فيديو منسوب للإعلامية الكويتية حليمة بولند، يتضمن توضيحا من محمد رمضان بشأن تصريحاته الخاصة بصدام حسين.
وأشارت بولند، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إلى أنها استفسرت من محمد رمضان بشأن تصريحاته، لافتةً إلى أنه أكد لها أن الفيديو قديم جداً، وأنه يحب الكويت والكويتيين، وأنه قال ذلك لأنه يرى في صدام حسين شخصية درامية وممكن ان يجسدها.
وحسب الفيديو، قال: “دة مش معناه إني أتفق مع سياساته هل لو جسدت شخصية هتلر معناه إني أنا بحب النازية”.
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات محمد رمضان بشأن تصريحاته حول صدام حسين.
وأُعدم الرئيس العراقيّ صدام حسين فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى.