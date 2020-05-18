فجر غضب الإماراتيين وهذا مصيره.. “شاهد” وافد في دبي يستعمل عملة الدولة كـ”المنديل”

قبضت الشرطة الإماراتية في إمارة دبي على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو “أساء” فيه للعملة الإماراتية، وقام ببث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدم الشاب “الآسيوي” بحسب ما نقلته وسائل إعلام إماراتية على تصوير مقطع فيديو يستخدم فيه العملة الورقية الإماراتية كمنديل، وقام بالعطس بها، ومسح فيها أنفه وألقاها على الأرض.

الحبيب ادعوا له

شالوه أخوان شما🤣

عملة الدولة مب لعبه😠#بس_أقول😎 pic.twitter.com/1SgyiDa3Y1 — جاسم المازمي (@dHoXvuY5Hq5SF58) May 17, 2020

الأمر الذي فجر غضب الإماراتيين الذين رصدوا المقطع، وطالبوا بضرورة محاسبة “الآسيوي” الذي أساء للدولة بإهانة عملتها بهذا الشكل.

وأوضح مصدر أمني في شرطة دبي، بأنه تم ضبط شاب آسيوي صوّر فيديو مسيئاً لعملة الدولة، وهو الفيديو الذي استفز الجميع، بادعائه العطس، ثم استخدام الورقة المالية بدلاً من المناديل، ورميها على الأرض.

وأشار المصدر بأن هذا الشخص لديه شركة إنتاج محتوى مرئي في دبي، لافتاً لأنه فور تلقي المعلومات، تم تتبعه من قبل الدوريات الالكترونية، وتحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، مؤكداً بأن هذه السلوكيات مرفوضة كلياً ويتم التعامل معها بحزم.

ويُشار إلى أن الشاب الآسيوي الذي بات رهن الاعتقال لدى شرطة دبي، ناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع “تيك توك”، واعتاد تصوير مقاطع فيديو في شوارع عامة بدبي.

إلا أن فيديو الإساءة للعملة أثار موجة غضب عارمة، وتسبب بقيام السلطات الإماراتية بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.