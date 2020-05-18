نعل الخليج حمد المزروعي يتطاول على الفلسطينيين واليمنيين: لن تنالوا القدس ولا صنعاء لهذا السبب!

تطاول المغرد الإماراتي البذيء، حمد المزروعي، على الفلسطينيين واليمنيين، في تغريدة خبيثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد البذيء المزروعي، في إطار هجومه على الجيش اليمني، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن جيش الشرعية اليمني أقرب ما يشبه منظمة التحرير الفلسطينية”، زاعماً أنها تاجرت بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المزروعي: “ما دام الأموال تضخ لا يوجد لهم قضية ولا شعب باختصار لا قدس ولا صنعاء”.

جيش الشرعية اليمني اقرب ما يشبه منظمة التحرير الفلسطينية تاجرت بحق الشعب الفلسطيني ما دام الاموال تضخ لا يوجد لهم قضية ولا شعب باختصار لاقدس ولا صنعاء … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 17, 2020

وفي السياق، تصدى رواد مواقع التواصل للبذيء الإماراتي، موجهين الاتهامات للإمارات وحكامها في ضياع الحقوق الفلسطينية وإثارة الحروب في الدول العربية.

والله اول من تاجر ويتاجر بالقضيه الفلسطنيه والقدس هو محمد بن زايد . الله يجعله عبره لمن اعتبر — عبدالرحمن (@8s6o0bTxuE4Ngxx) May 17, 2020

بإذن الله ستعود القدس عاصمة فلسطين



وبإذن الله صنعاء حره أبيه شريفه



على الأقل الاموال تصرف على فلسطين أفضل من تصرف على الصهاينه 😉 — بوعلي النصار (@FB_Kuwait) May 17, 2020

ولا جزركم الثلاث رفعت الجلسه — شبل همدان (@nkuUNEUU4xb4X88) May 17, 2020

معقوله جيش الإمارات لا يستطيع تحرير جزرة المحتلة من إيران ياخسارة المرجله والدراهم والبارات والفنادق في دبي — Sadeqamer صادق عامر (@Sadeqamer1) May 17, 2020

مليشيات حفتر في ليبيا أشبه بمليشيات الزبيدي في اليمن تتاجر بحق الشعبين الليبي واليمني في العيش بسلام وحرية في دولة مدنية بينما تضخ الامارات والسعودية الأموال إلى المليشيات الارهابية لتدمير اليمن وليبيا، باختصار لا حفتر ولا الزبيدي سينجحان مادام الأحرار موجودون يدافعون عن الوطن — محمود رفيدة (@mahmoud_erfida) May 17, 2020

ان شاء الله قريب بيحرر الإمارات رجال واحد يسوي ٣ مليون إماراتي اصلي مو هندي أو بنغالي — اليماني اسامه 🇾🇪🇾🇪 (@xkDAu9jzCYYIFbv) May 17, 2020

صدقني ان المشكله ليست بالشرعيه

المشكله هي بالداعم لها للأسف — حمدان الشبحي (@Hamdan_algnobi) May 17, 2020

جيش البوبجي عمالقه سناب شات أبطال التك توك



خبرا المراقص

أخصائييين المكياج — شبل سبا (@YE__90) May 17, 2020

جيش الشرعيه قبل يحرر القدس او صنعاء سيقوم بتحرير ابوظبي من صهاينة زايد وعبيدهم اولا.

بعد ذلك كل شي سيصبح سهل جدا — عارف موسى (@mosaarf) May 17, 2020

الجدير ذكره، أن اليمن شهد مؤخراً، تصعيدا عسكريا بين قوات الجيش الوطني من جهة وقوات ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” في محافظة أبين، جنوبا، التي تسيطر عليها الأولى باستثناء بلدة جعار، مركز مديرية خنفر، ومدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، حيث تحتدم المواجهات على أطرافها بين الطرفين.

ومنذ أيام، تفجرت المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي المدعوم إماراتيا، في ضواحي مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وما أعقبه من قرار المجلس المنادي بالانفصال “الإدارة الذاتية” لمحافظات جنوب البلاد.