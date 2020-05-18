نعل الخليج حمد المزروعي يتطاول على الفلسطينيين واليمنيين: لن تنالوا القدس ولا صنعاء لهذا السبب!
تطاول المغرد الإماراتي البذيء، حمد المزروعي، على الفلسطينيين واليمنيين، في تغريدة خبيثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المغرد البذيء المزروعي، في إطار هجومه على الجيش اليمني، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن جيش الشرعية اليمني أقرب ما يشبه منظمة التحرير الفلسطينية”، زاعماً أنها تاجرت بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف المزروعي: “ما دام الأموال تضخ لا يوجد لهم قضية ولا شعب باختصار لا قدس ولا صنعاء”.
وفي السياق، تصدى رواد مواقع التواصل للبذيء الإماراتي، موجهين الاتهامات للإمارات وحكامها في ضياع الحقوق الفلسطينية وإثارة الحروب في الدول العربية.
الجدير ذكره، أن اليمن شهد مؤخراً، تصعيدا عسكريا بين قوات الجيش الوطني من جهة وقوات ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” في محافظة أبين، جنوبا، التي تسيطر عليها الأولى باستثناء بلدة جعار، مركز مديرية خنفر، ومدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، حيث تحتدم المواجهات على أطرافها بين الطرفين.
ومنذ أيام، تفجرت المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي المدعوم إماراتيا، في ضواحي مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وما أعقبه من قرار المجلس المنادي بالانفصال “الإدارة الذاتية” لمحافظات جنوب البلاد.