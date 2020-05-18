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نانسي عجرم تستفز عائلة الشاب السوري الذي قتله زوجها .. ومتابعون يهاجمونها

كتب وطن
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تستمر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في استفزاز عائلة الشاب السوري المغدور التي لم يهدأ ألمها، وتُواصل ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتحتفل في منزلها وتتراقص مع بناتها على جراح عائلة القتيل وأطفاله الذين أصبحوا يتامى بفضل زوجها القاتل.

وأقامت نانسي عجرم حفل عيد ميلاد لابنتها الكبيرة ميلا، ونشرت فيديو من الاحتفال أثناء رقصها.

وعلقت: “أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد… عيدك أحلى أعيادي. MILA”.

وأثارت “نانسي” غضب الجمهور الذي طالبها بإظهار القليل من الاحترام لمشاعر عائلة المغدور الموسى.

وكتبت إحدى المعلقات: “ان شاءالله ذنب السوري ببناتك يانانسي انتي وزوجك الله ياخذ حقه منكم وببناتك”.

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وعلق آخر واصفاً زوجها الطبيب فادي الهاشم بالقاتل، وكتب: “ما نست انو ابوها مجرم و قاتل”.

ووجه لها آخر سؤالاً: “والشب السوري الي خلو مجرم وين قضيتو؟؟؟الحمدالله في اخرة (ولا يظلم ربك احداً)”.

وتساءلت أخرى عن غياب القانون في لبنان وذهاب دم السوري هدراً، وعلقت: “طيب والسوري الي راح دمه خلاص ما عاد في قانون في لبنان ولا شو السالفة “.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وكانت محامية “الموسى” رهاب بيطار قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح “نانسي”.

وظهرت في مقطع صوتي وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.

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