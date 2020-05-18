“فلوسي طارت”.. “شاهد” ماذا عثرت قوات الوفاق الليبية داخل قاعدة الوطية وجلطت عيال زايد

أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها قنوات ليبية، اليوم الاثنين، الغنائم التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية، وذلك بعد السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية.

وتظهر مقاطع الفيديو، التي رصدتها “وطن”، من غنائم اليوم في قاعدة الوطية من أسلحة وذخائر، والتي دفع ثمنها شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك لتدمير ليبيا.

وأظهرت الفيديوهات كميات كبيرة من الذخائر والمعدات العسكرية التي تم اغتنامها من القاعدة العسكرية التي مثلت أهمية استراتيجية لقوات خليفة حفتر المدعومة إماراتياً.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/y3hP0PlKyc — الفاروق إبن الخطاب🇱🇾 (@1990yy1990) May 18, 2020

وفي السياق، نشرت قناة “فبراير الليبية” فيديو رصدته “وطن”، لانتشار آليات تابعة لقوات الحكومة الليبية، وهي تحكم سيطرتها على نقاط القاعدة الاستراتيجية.

فيما ظهرت آليات وطائرة حربية مدمرة لمليشيا حفتر على أطراف الطريق داخل القاعدة، بالإضافة إلى تحصينات ودشم، حيث تشير المشاهد لانسحاب مليشيات حفتر بشكل سريع وترك كل شيء ورائها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غربي العاصمة طرابلس، حيث أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 آذار/ مارس الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، ما دفع مليشيات حفتر إلى الانسحاب صباح الاثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.