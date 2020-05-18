“شاهد” لحظة اقتحام مقر mbc بالعراق ومحاصرة العاملين في الداخل وسط هتاف “الموت لـ آل سعود”

أقدمت عناصر من الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، على اقتحام مقر قناة mbc السعودية في العراق التابعة للمجموعة السعودية الشهيرة، وذلك على إثر تقرير تاريخي اتهمت فيه القناة أحد رموز الحشد الشعبي العراقي في المشاركة في تفجير سفارة راحت ضحيتها زوجة الشاعر السوري، نزار قباني.

ونشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق عملية الاقتحام من قبل العناصر الغاضبين من الحشد الشعبي على مقر القناة السعودية التي تبث من العراق.

مصادر إعلامية: لحظة اقتحام مكتب قناة MBC في الوزيرية في العاصمة #بغداد، من قبل عناصر محسوبة على مليشيا الحشد الشعبي pic.twitter.com/8tm8TjpPNT — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) May 18, 2020

وبيّن المقطع اندفاع المشاركين بالاقتحام وقفزهم فوق الجدران للوصول للمبنى، وسط عبارات “الموت لآل سعود” التي يرددونها خلال عملية الاقتحام.

وأوضح مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، في تصريح صحفي لصحيفة “سبوتنيك”، بأن اقتحام مقر قناة mbc العراق، والكائن في منطقة الوزيرية، في بغداد، من قبل مجموعات منفعلة، وغاضبة بسبب أحد البرامج التي بثتها القناة السعودية قبل أيام.

وأفاد “مرعي” بأن البرنامج الذي بثته القناة والذي يقدمه الإعلامي مالك طويلة، وهو يتحدث عن سير تاريخية من ضمنها سيرة الشاعر السوري نزار قباني وزوجته بلقيس، التي قتلت إثر حادث تفجير للسفارة العراقية في بيروت عام 1982.

وأوضح البرنامج بأن أحد الرموز العراقية له ضلع بمقتلها، واتهمه بالمشاركة في العملية، ليحدث نوعاً من ردة الفعل والغضب من قبل عناصر الحشد.

ونوّه “مرعي” خلال مقابلته الصحفية بأن مكتب القناة هو عبارة عن منزل في الوزيرية، يديره مجموعة من الإعلاميين العراقيين، تعرّض للاعتداء من قبل أفراد ومجموعات منفعلة اقتحمت المقر، ولم يسفر ذلك عن أية خسائر بشرية أو جروح، فقط تدمير لبعض الأدوات والمعدات.

من جانبه علق الصحافي مساعد الثبيتي مسؤول الأخبار في قناة “mbc1″، على الواقعة بقوله:”رغم حرصنا في Mbc ع التثبت من نقل المعلومه الصادقه لايماننا بان هذاعمل الصحافه الذي يقوم على استكمال جمع المعلومات والتاكد منها وبالتالي احترام المشاهد”

رغم حرصنا في Mbc ع التثبت من نقل المعلومه الصادقه لايماننا بان هذاعمل الصحافه الذي يقوم على استكمال جمع المعلومات والتاكد منها وبالتالي احترام المشاهد

ف حلقه لبرنامج مالك بالطويلة ع قناتنا تطرق فيه المذيع لما هو معلوم ومنشور ومنثور عن هذا الامراكثر من وسيلة اعلاميه بما فيهاعراقيه pic.twitter.com/chhr2KlUP1 — مساعد الثبيتي (@musaad1) May 18, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”في حلقه لبرنامج مالك بالطويلة ع قناتنا تطرق فيه المذيع لما هو معلوم ومنشور ومنثور عن هذا الامر اكثر من وسيلة اعلامية بما فيها عراقية”