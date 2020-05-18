فيديو” فوضى في شوارع الرياض وفزع بين السعوديين.. والسبب “ثور هائج” هكذا كانت نهايته!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقاطع فيديو توثق هروب “ثور” هائج في شوارع العاصمة الرياض، وعدم قدرة المواطنين على ضبط تصرفات الثور الذي تسبب بموجة فوضى كبيرة.

وبحسب ما رصدت “وطن” من مقاطع الفيديو، فقد تجمهر المواطنون حول الثور الذي انطلق بالشارع مسبباً حالة من الهلع بين المارة وقائدي المركبات.

واستطاع الثور المرور بين السيارات ومطاردة المواطنين، وكما يُظهر أحد المقاطع، فقد كاد أن يتسبب بأذى كبير لأحد المواطنين الذين حاولوا استفزاز الثور، فقام بالهجوم عليه ولكن الرجل استطاع الفرار.

كما يُظهر أحد المقاطع نجاح المواطنين المتجمهرين حول الثور، بلف الحبال على جسده ورقبته، لمحاولة السيطرة عليه، وخلال ذلك قام الثور بملاحقة أحد الأفراد وركله في ساقيه، وكاد أن يتسبب بضرر كبير له.

ونجح المواطنون بالسيطرة على الثور الهائج بتربيطه بالحبال وطرحه أرضاً، بعد أن تسبب بموجة عارمة من الفوضى في شوارع الرياض، وتلف كبير في بعض المحلات والسيارات، قبل أن يتمكن أحد العاملين من الإمساك به وذبحه بعد أن خارت قواه.

وأثارت حادثة هروب الثور بالرياض، موجة سخرية واسعة بين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتخذ المغردون من الحادثة مادة للتندر والفكاهة، وكيف استطاع المواطنون السيطرة عليه وذبحه فوراً بعد أن كان مصدر خطر كبير بالنسبة لهم، وتحول في لحظات من مصدر الخطر، لوجبة طعام لصالح السعوديين.