طائرات مدمرة وراجمات محترقة.. “شاهد” كيف “طارت” فلوس محمد بن زايد في الهواء داخل قاعدة الوطية

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، اليوم الاثنين، اللحظات الأولى لسيطرة قوات الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية في ليبيا والتي تعتبر أهم معاقل الانقلابي خليفة حفتر المدعوم إماراتياً.

وتظهر الفيديوهات التي رصدتها “وطن”، حجم الدمار الذي لحق بالمعدات العسكرية للفاشل حفتر، حيث ظهر عدد كبير من الطائرات والسيارات وراجمات الصواريخ المدمرة بشكل كامل داخل القاعدة.

#شاهد| اللحظات الأولى للسيطرة على قاعدة #الوطية الجوية .



سماع لطم وعويل في قصور #أبوظبي😄😄 pic.twitter.com/dLh9IgAkma — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 18, 2020

تمكنت قوات الوفاق الليبية ضمن عملية “بركان الغضب” من السيطرة على القاعدة الاستراتيجية واغتنام كافة الأسلحة والطائرات العسكرية الإماراتية الموجودة فيها.

وأظهرت الفيديوهات، تجول عناصر من قوات الوفاق الليبية داخل القاعدة الجوية وتنقلهم بين الطائرات والغنائم، الأمر الذي ألحق بحفتر وحلفيه محمد بن زايد خسارة فادحة تكاد تجلطهم.

واليوم الاثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، سيطرتها بشكل كامل على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس، والتي كانت مليشيات المتمرد خليفة حفتر المدعوم من قبل محور الشر “الإمارات والسعودية ومصر”، تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن “قواتهم تمكنت، صباح الإثنين، من بسط السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية بالكامل “.

وأضاف المجعي أن عملية السيطرة جاءت سريعة، وذلك نظراً لانسحاب أغلب المليشيات التي كانت بداخل القاعدة (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، وفق وكالة (الأناضول).

و”الوطية”، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما استخدمتها لقصف عدد من مناطق طرابلس