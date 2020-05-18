صور التقطت “خلسة” لـ أبو هشيمة وياسمين صبري على البحر تثير الجدل في رمضان

راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لرجل الأعمال المصري “احمد أبو هشيمة” وزوجته الفنانة المصرية “ياسمين صبري”، اتخذت لهما على غفلة، أثناء سيرهما على كورنيش البحر في مدينة الإسكندرية.

ويظهر الزوجان المصريان في الصور العفوية يسيران على كورنيش البحر في منطقة سان ستيفانو، بملابس “كاجوال”، قبل ساعات قليلة من موعد الإفطار.

وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها من بعيد للزوجين، وهما يمسكان بيد بعضها البعض، ويحيّان بعض المارة الذين يلقون عليهم السلام.

فيما أظهرت صورة أخرى التقاط احمد ابو هشيمة وزوجته ياسمين صبري صور سيلفي مع أحد المعجبين الذين اعترضوا طريقهم خلال تجولهم في الشارع.

وكشف رجل الأعمال المصري أبو هشيمة لأول مرة النقاب عن ابنيه “عمر ويوسف” وهما شابان يبلغان من العمر 20 عاماً، والآخر 17 عاماً.

وأعلن ابنه عمر في وقت سابق في العام 2018، بأنه يلعب كرة القدم في النادي الأهلي المصري، ويرغب مواصلة مسيرته في هذا المجال، مؤكداً على أنه لديه موهبة ولا يلعب بوساطة والده.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أعلن زواجه من الفنانة المصرية المعروفة “ياسمين صبري”، وسط أجواء عائلية بسيطة قبل شهر رمضان بأيام، ويحرص الزوجان منذ بداية زواجهما على نشر صور رومانسية لهما من عش الزوجية الخاص بهما ما عرضهما لانتقادت حادة وأحيانا إشادة من قبل نشطاء مواقع التواصل.