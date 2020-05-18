“شاهد” ياسمين صبري تفضح رامز جلال بعد ما فعله بها في “رامز مجنون رسمي”!!

فضحت الفنانة المصرية ياسمين صبري برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك بسبب ما حدث خلال الحلقة التي وقعت فيها ضحية المقلب .

وأضافت ياسمين صبري في تصريحاتٍ صحفية انها تفاجأت بحذف جزء من اجابتها على سؤال “رامز” لها خلال الحلقة: ماذا تحب في أحمد أبوهشيمة “وسامته أم جدعنته”؟!.

وقالت ياسمين إنها أجابت على السؤال بأنها تحب في أحمد “كل حاجة .. ناجح وواثق من نفسه وشخصيته القوية .. وأنه بيضحكني”.

وذكرت أنها تفاجأت حينما شاهدت الحلقة خلال عرضها أن رامز وطاقم البرنامج أخذ الجزء الاخير من الإجابة بقولها “بيضحكني” .

وقالت إنها لا تعلم ما الفكرة من اقتطاع اجابتها، مشيرة الى أنها لم تكن تتوقع من “رامز” هذا التصرف .

وكانت ياسمين صبري حلّت ضيفةً على الحلقة الثالثة من برنامج “رامز مجنون رسمي” .

وبعد الحلقة، كشفت الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان أن ياسمين صبري تلقت مليونين دولار “مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها”.حسب قولها

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أعلن زواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري وسط أجواء عائلية بسيطة قبل شهر رمضان بأيام بسبب اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويحرص الزوجان منذ بداية زواجهما على نشر صور رومانسية لهما من عش الزوجية الخاص بهما ما عرضهما لانتقادت حادة وأحيانا إشادة من قبل نشطاء مواقع التواصل.