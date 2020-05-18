هل كل هؤلاء مفطرين؟.. “شاهد” سعودي يوثق مشهداً صادماً أمام مطعم “البيك” وهذا ما حدث!

وثق مواطن سعودي مشهداً صادماً أمام أحد فروع مطعم البيك في المملكة، وتسبب في موجة غضب واسعة بين المغردين الذين طالبوا السلطات بالتدخل.

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وانتشر على نطاق واسع، عشرات السيارات تصطف أمام مطعم البيك رغم أنه مُغلق، ويقول المواطن الذي رصد المشهد: “كلنا نحب البيك، وشيء جميل أنه فتح فرعاً بمدينة الدمام، لكن ما يحدث هنا أمر غير طبيعي”.

رجل سعودي يوثق الازدحام على مطعم البيك في نهار رمضان مستنكراً ذلك " وافترض انهم فاطرين " pic.twitter.com/HSy0XcMpFE — الأولى (@OULA_Q8) May 17, 2020

وتابع: “الساعة الواحدة والثلث ظهراً، وشاهدوا هذه الطوابير، رغم أن المطعم لا يفتح إلا الساعة الثالثة لمدة ساعتين، ثم يُغلق مرة أخرى”.

واستنكر المواطن هذا المشهد الذي أدى إلى ازدحام مروري شديد، اضطر رجال المرور إلى التدخل، وقال:”هذا منظر يحتاج المراجعة، هل هذه همتنا في رمضان؟ سمعت عن هول المنظر لكنني تأكدت بنفسي، وبعضهم أكيد جاء من الصباح، لانه مفطر مثل البنغاليين”.

وأدى هذ المشهد إلى غضب العديد من النشطاء عبر “تويتر” الذين تسائلوا عن دور السلطات في فض هذه التجمعات الكارثية، خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”، فكتب أبو محمد: “سبحان الله العالم كله يشتكي من مرض الكورونا الله يكفينا شره، وعندنا في الدمام فتح مطعم البيك قبل ايام و شاهدو الذي يحصل المطعم يفتح الساعه 3 عصراً و الناس طوابير في السيارات من الساعه 1 ظهراً “.

#الحظر_الكلي سبحان الله العالم كله يشتكي من مرض الكورونا الله يكفينا شره …

و عندنا في الدمام فتح مطعم البيك قبل ايام و شاهدو الذي يحصل المطعم يفتح الساعه 3 عصراً و الناس طوابير في السيارات من الساعه 1 ظهراً ….

رمضان و كورونا 🤔 pic.twitter.com/2NTchQexDy — " ابو محمد " (@DAmd999) May 16, 2020

وقارن مُغرد آخر نشاطهم في إحضار الطعام، بالتعبد خلال الشهر الكريم، وكتب: “يتكاسل الواحد يقرأ في القرآن الكريم ربع ساعة”.

ويتكاسال الواحد يقرأ في القرآن الكريم ربع ساعه — أبو فهد (@1gGqdtWk00K3OaQ) May 16, 2020

ونصح عبدالله الحربي المواطنين بالبقاء في منازلهم، وكتب: “لن تموت من الجوع ولكن احتمال كبير تموت بكورونا ..ابقوا في منازلكم بارك الله فيكم”.

لن تموت من الجوع ولكن احتمال كبير تموت بكورونا ..

ابقوا في منازلكم بارك الله فيكم. — عبدالله الحربي (@Abdulla99291086) May 16, 2020

يشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، قفزت عتبة الـ 50 ألفا في قفزة قياسية حادة الثالثة على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بوباء كورونا مقابل 2307 إصابات اول أمس الجمعة و2039 إصابة الخميس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 52016.

ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض 839 وجدة 450 ومكة المكرمة 366 والمدينة المنورة 290 والدمام 180.