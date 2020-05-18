“لم يحدد سعر الوضوء”.. داعية أردني يقترح فرض ضريبة على الصلاة في المسجد ويثير سخرية واسعة!

اقترح الشيخ الأردني، هشام خريسات، فرض ضريبة قدرها دينار واحد على كل مصل ولكل صلاة في المسجد، مشيراً إلى أن ذلك سيقلل عدد المصلين ويؤدي لصرف ريع الدينار على عملية التعقيم.

وقال خريسات، وفق وكالة “عمون” المحلية، إن الدينار سيخصص لتكاليف وإدارة نظام التباعد والدخول، وما زاد فسيكون لخزينة الدولة.

وأثارت تصريحات الشيخ خريسات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن انتقادهم لفكرته، معتبرين أنها ترسيخاً لمبدأ الضريبة، علاوة على أنها لن تكون ذات جدوى.

وقال مغرد: “شو قصة البلد الجميع بدو ياخذ فلوس من الشعب. لماذا الشيوخ ما يطالبون بمحاسبه الحراميه لماذا لا يتكلمو عن العدل وأمور الحياة”.

شو قصه البلد الجميع بدو ياخذ فلوس من الشعب. لماذا الشيوخ ما يطالبون بمحاسبه الحراميه لماذا لا يتكلمو عن العدل وأمور الحياه. — Eng. Safwan Alhawawsheh (@Safwan36602665) May 18, 2020

وعلق مغرد آخر: “لو حبيت أصلي قيام ليل كم السعر على الركعة لو سمحتو والله اشي بيضحك لاحول ولا قوه الا بالله حرام نقول شيخ”.

لو حبيت اصلي قيام ليل كم السعر على الركعه لو سمحتو والله اشي بيضحك لاحول ولا قوه الا بالله حرام نقول شيخ — A🌹H🌹 (@amrh500) May 17, 2020

وأضاف آخر: “الله لا يعطيهم العافية كأنهم زودوها شوي وقلبوها مسخره مش غريبه عليهم بعد شوي ضريبة عالهوا بدل تنفس”.

الله لا يعطيهم العافيه كأنهم زودوها شوي وقلبوها مسخره مش غريبه عليهم بعد شوي ضريبه عالهوا بدل تنفس — Arwa (@karma333111) May 17, 2020

كما ورصدت “وطن” عدداً من ردود الأفعال الغاضبة والتي عبرت عن رفضها للمقترح الذي قدمه الشيخ الأردني.

😱😱 جد هالحكي ولا مزحه لانه صراحه بطلت استبعد شي عنهم ومش غريبه عليهم ??? — Arwa (@karma333111) May 17, 2020

كمان الصلاة سارت تجارة لخزينة الدولة ولا لخزينة الأغنياء — Riad Swalha (@riad_swalha) May 17, 2020

يمكن هو أول واحد بمتنع عن الصلاه بالمساجد …

فعلا هيك أفكار حتى ابليس ما بتخطر عباله — Mohammad Abdo (@abdoqanadelo) May 18, 2020

وضريبة وضوء كمان نص دينار شيوخ اخر زمن حسبي الله والنعم الوكيل فيهم — شادي الرفاعي (@N0MegAKt75GXtS4) May 18, 2020

المصلون في كل مكان يتبرعون للمساجد ويؤدون الصلاة، اقتراح ليس في مكانه لأنه يتناقض مع الغاية الاساسية لوجود المسجد والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا

مسؤولية الدولة ان تؤمنالحماية الصحية للمصلين كما تؤمنها في اماكن اخرى — Ahmed Al-Nashash (@AhmedNashash) May 18, 2020

الجدير ذكره، أن الأردن أغلقت المساجد واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، كما أنها واصلت إغلاقها خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في المملكة لترتفع ولحصيلة الى 613 إصابة، لافتاً إلى أن أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين.

وأضاف جابر: “لاحظنا تجمعات كثيرة وعدم التزام بالتعليمات في العديد من الأسواق”، داعياً الأردنيين للالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال عيد الفطر.

