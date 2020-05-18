“لم يحدد سعر الوضوء”.. داعية أردني يقترح فرض ضريبة على الصلاة في المسجد ويثير سخرية واسعة!
اقترح الشيخ الأردني، هشام خريسات، فرض ضريبة قدرها دينار واحد على كل مصل ولكل صلاة في المسجد، مشيراً إلى أن ذلك سيقلل عدد المصلين ويؤدي لصرف ريع الدينار على عملية التعقيم.
وقال خريسات، وفق وكالة “عمون” المحلية، إن الدينار سيخصص لتكاليف وإدارة نظام التباعد والدخول، وما زاد فسيكون لخزينة الدولة.
وأثارت تصريحات الشيخ خريسات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن انتقادهم لفكرته، معتبرين أنها ترسيخاً لمبدأ الضريبة، علاوة على أنها لن تكون ذات جدوى.
وقال مغرد: “شو قصة البلد الجميع بدو ياخذ فلوس من الشعب. لماذا الشيوخ ما يطالبون بمحاسبه الحراميه لماذا لا يتكلمو عن العدل وأمور الحياة”.
وعلق مغرد آخر: “لو حبيت أصلي قيام ليل كم السعر على الركعة لو سمحتو والله اشي بيضحك لاحول ولا قوه الا بالله حرام نقول شيخ”.
وأضاف آخر: “الله لا يعطيهم العافية كأنهم زودوها شوي وقلبوها مسخره مش غريبه عليهم بعد شوي ضريبة عالهوا بدل تنفس”.
كما ورصدت “وطن” عدداً من ردود الأفعال الغاضبة والتي عبرت عن رفضها للمقترح الذي قدمه الشيخ الأردني.
الجدير ذكره، أن الأردن أغلقت المساجد واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، كما أنها واصلت إغلاقها خلال شهر رمضان الكريم.
وحسب آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في المملكة لترتفع ولحصيلة الى 613 إصابة، لافتاً إلى أن أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين.
وأضاف جابر: “لاحظنا تجمعات كثيرة وعدم التزام بالتعليمات في العديد من الأسواق”، داعياً الأردنيين للالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال عيد الفطر.