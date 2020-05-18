المتطرف جمال بن عطاف يُكفر الجيش اليمني ويصدر فتوى صادمة لإرضاء ابن زايد .. وهذا ما جرى له بالكويت

فجر عضو المجلس الانتقالي (الانقلابي) في اليمن المدعوم من الإمارات، جمال بن عطاف، موجة غضب واسعة بعد تحريضه على قتل أبناء الجيش اليمني والذين يعتبرون شركاءً للتحالف العربي ضد الحوثيين.

وتضاربت الانباء حول اعتقال السلطات الكويتية، لـ بن عطاف الذي يعمل إماماً في الكويت عقب دعوته التحريضية ضد الجيش اليمني، فيما أكد عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة شاهين، ‏أن وزير الأوقاف فتح تحقيق بهذه الممارسة الخاطئة، التي تحمل مخالفة لميثاق المساجد في ‎الكويت.

وفي ذات السياق، اعتقلت السلطات الكويتية، أمس الأحد، بن عطاف، بتهمة التحريض على الجيش اليمني، خاصة بعد فتواه بقتال الجيش ووصفه لأفراده بالبغاة.

ودعا بن عطاف، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، لقتل أبناء الجيش الوطني من شبوة وابين، واعتبرهم بغاة ومعتدين، مشيراً إلى أن قتالهم سيكون لحين “عودتهم للحق ولأمر الله”، وذلك خلال تواجده في الكويت.

أصدر لهم فتوى من #الكويت لقتل أبناء الجيش الوطني من شبوة وابين واعتبرهم بغاة وكأنهم معتدين ورجع حذفها ويسب العلماء انشروها ليعرف الجميع وعلى الاخ سفير اليمن في الكويت اتخاذ موقف من هذا المسمي نفسه شيخ ونتمنى على الأشقاء في الكويت اتخاذ مايلزم بحقه لتحريضه من أراضيهم على قتل الجيش pic.twitter.com/CTf1ZiFPf1 — مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪 (@mst1230001) May 17, 2020

هذا وطالب نشطاء يمنيين السلطات الكويتية بالتحرك وإلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على القتل، كما طالبوا السفارة اليمنية بالكويت باتخاذ موقف جاد من تصريحات بن عاطف.

وقال الإعلامي، مصطفى القطيبي، إن بن عاطف أصدر فتوى من الكويت لقتل أبناء الجيش الوطني من شبوة وابين واعتبرهم بغاة وكأنهم معتدين ورجع حذفها ويسب العلماء انشروها ليعرف الجميع.

وأضاف القطيبي: “على الأخ سفير اليمن في الكويت اتخاذ موقف من هذا المسمي نفسه شيخ ونتمنى على الأشقاء في الكويت اتخاذ ما يلزم بحقه لتحريضه من أراضيهم على قتل الجيش”.

وفي السياق، وجه المحامي محمد المسوري، رسالة للكويت، قال فيها: “الاشقاء في #الكويت المتطرف بن عطاف يصدر فتاوى التكفير ضد الحكومة الشرعية ويدعو لسفك دماء الجيش الوطني من أراضيكم، وهذا الامر يسيئ إليكم”.

وأضاف المحامي اليمني: “نأمل منكم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وايقاف هذا الخطاب الدخيل لما له من خطر على المجتمع الكويتي ولما فيه من إساءة لأشقائكم اليمنيين”.

الاشقاء في #الكويت

المتطرف بن عطاف يصدر فتاوى التكفير ضد الحكومة الشرعية ويدعو لسفك دماء الجيش الوطني من اراضيكم

وهذا الامر يسيئ إليكم

نأمل منكم اتخاذ الإجراءت القانونية ضده وايقاف هذا الخطاب الدخيل لما له من خطر على المجتمع الكويتي ولما فيه من إساءة لإشقائكم اليمنيين — المحامي محمد المسوري (@Y1TUgCZAsKAn9Dq) May 17, 2020

وفي وقت سابق، أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن المدعوم إماراتياً، حالة الطوارئ في العاصمة عدن وباقي المدن الجنوبية وإدارتها ذاتياً، في انقلاب جديد تتعرض له الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية.

وقال المجلس، في بيان، وصفه بأنه جاء عقب اجتماع طارئ حضرته ما أسماها بـ”القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي”، إنّ الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب وهي: عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، ستتم اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 إبريل/نيسان الجاري، حيث ستباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها.

وفيما دعا أبناء المحافظات الجنوبية للالتفاف حول قيادته ومساندتها لتنفيذ إجراءات “الإدارة الذاتية للجنوب”، أعلن المجلس المدعوم إماراتياً، تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي، “وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة”.