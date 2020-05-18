بأمر الحكومة.. الكويتي متعدد الزوجات له مالا لغيره أثناء حظر التجول وجدل واسع بين الكويتيين

أعلنت الحكومة الكويتية قراراً “غريباً” من نوعه في ظل أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” والذي يتسبب بحالة من حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي والتجاري، وتسبب هذا القرار الصادر بحق المواطنين متعددي الزوجات جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية قررت الحكومة ومراعاة لظروف متعددي الزوجات، السماح لهم بالخروج بإذن، مرتين فقط خلال الأسبوع، وذلك من خلال التسجيل عبر رابط الكتروني معين، للحصول على التصريح بالخروج الخاص بهم.

وأثار قرار الحكومة الكويتية بالخروج مرتين لمتعددي الزوجات بالكويت خلال الحظر، حالة من الجدل عبير مواقع التواصل، فيما اتخذ بعض المغردين من الخبر مادة للفكاهة والتندر.

في الكويت قانون الحجر لا يشمل هذا النوع من الازواج👇👇👇 ربما هناك نظرية تقول كلما عددت الزوجات زادت مناعتك ضد فيروس كورونا 🤣🤣🤣🤣🤣https://t.co/UZqBIqWWZS — بلقيس شريف 💎 belkais charif (@belkaischarif) May 18, 2020

من صجكم ساعه يعني اليي ساكن بصباح السالم والزوجه الثانيه بصباح الأحمد إشلون 🤪🤪 — عبدالله الحجي (@uAPYvE4wLAfke1E) May 17, 2020

بكرى بصيروا كل الرجال بيتزوجو على زوجاتون مشان يقدروا يطلعوا بفترة الحظر 😐 — ShazaHaidar_92 (@Zouzi686) May 18, 2020

ومن التعليقات التي رصدت حول الموضوع، قال صاحب حساب “فادي عاشور” ساخراً: “السماح لمتعددي الزوجات بالكويت للتنقل، وشو بالنسبة اللي عندو girlfriends?”

السماح لمتعددي الزوجات بالكويت للتنقل، وشو بالنسبة اللي عندو girlfriends 😳😳 — Fadi Achour (@fachour) May 18, 2020

فيما تمنى مواطن سعودي آخر بأن يتم تطبيق القرار لدى بلاده، وكتب عبر تويتر تغريدة حول الموضوع قال فيها:”الكويت .. السماح لمتعدّدي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجوّل الشامل، ليت يطبقون هالقرار عندنا علشان يفرجون على المسلمين”.

"الكويت .. السماح لمتعدّدي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجوّل الشامل"



ليت يطبقون هالقرار عندنا علشان يفرجون على المسلمين ! — محمد البرجس (@mdalbarjas1) May 18, 2020

وتعيش الكويت منذ فبراير الماضي حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي ضمن جملة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي أصاب بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 14 ألفاً و850 حالة إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس لـ112 حالة وفاة من إجمالي أعداد الإصابات.