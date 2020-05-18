إماراتية تنتقم من زوجها “أبشع انتقام” بعد زواجه بأخرى.. استدعت الشيطان وهكذا أفقدته رجولته تماماً

تداولت وكالات أنباء إماراتية، قصة شاب إماراتي تعرض لانتقام غريب من زوجته، لأنه قام بالزواج من امرأة أخرى عليها، حيث هددته بأنها ستفقده “رجولته” بشكل كامل، كي لا يستطيع أن يأتي زوجته الجديدة ولا ينظر لها.

ويقول الشاب الإماراتي في قصته: “أنا شاب في بداية الثلاثينات، امتاز بالقوة البدنية، وأيضاً وضعي المادي أكثر من جيد جداً، ولدي زوجة، ورزقني منها الله بالأبناء، لكن رأيت في نفسي القدرة على أن أتزوج بامرأة ثانية، وقابلت بنت الحلال، وتزوجتها، وبكل أمانة، قررت أن أخبر زوجتي الأولى، فهذا حقها في أن تعرف أني تزوجت، رغم تخوفي من ردة فعلها وغيرتها”.

ويتابع الشاب بأن تخوفه من ردة فعل زوجته وقعت فعلاً، حيث بدأت في اختلاق المشكلات والتطاول عليه.

وزاد في التفاصيل الغريبة للقصة التي نقلتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “والحمد لله أنجبت من زوجتي الثانية، ولكن ردة فعل زوجتي الأولى كانت قوية عندما علمت بخبر ولادة زوجتي الثانية، حيث جن جنونها، وهددتني بأنها سوف تعد لي عملاً أعجز فيه، وأفقد رجولتي، ولا أقدر أن أطالع وجه زوجتي الثانية، ومن يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن”.

ويختتم الشاب قصته بالتأكيد بأنه ذا صحة جيدة ولم يتعاط يوماً أي مخدرات أو منشطات لتضعفه جنسياً، ولكن ما جرى معه مستغرب ولا يستطيع فهمه، مطالباً بنصيحة من قبل المستشار القانوني “يوسف الشريف” الذي أجاب على الشاب وقال: “أنت لآن في مقتبل العمر، وفي ذروة شبابك، ويعز عليك أن تكون بهذا الشكل، بمعنى عديم القدرة على اقتضاء حقك الشرعي، لكن الأمر المستغرب هو أنك رغم أنك رياضي وشاب، لكن نفسيتك ضعفت إلى هذه الدرجة، وسلمت أمرك للأوهام”

وتابع الشريف في نصيحته:”المرأة سواء تزوجت عليها أو لم تتزوج عليها، عاطفية، وغالباً ما تدافع عن نفسها بلسانها، وذلك لأنها أبسط من العقد المكون منها الرجال عموماً، فالمرأة يمكن لها أن تقول وتهدد، ولكن يعز عليها أن تضر، خصوصاً إن أحبت في يوم من الأيام، أو كانت تحب، نعم لكل قاعدة شواذ، لكن هؤلاء الشواذ يقدمون مصالحهم المادية على أي شيء آخر، وتكون نفسياتهم، والعياذ بالله، ليست نفسيات بشر أسوياء”.

وزاد :” فأنت يا عزيزي السائل، كم كنت بحاجة إلى أن تدخل كلام أم أولادك من هذه الأذن وتخرجه من الأخرى، ولا تأخذ الكلام على نفسك ونفسيتك، وتدمر شبابك مثل ما قلت، وطبعاً بإذن الله ما في شيء تدمر ولا شيء، وعليك بمراجعة طبيب نفسي قبل ما تلجأ إلى المشايخ أو مدعي المشيخة، لأن الصادق منهم قليل جداً، وحاول أن تراجع وتفحص أيضاً نفسك بشكل عضوي، بالتزامن مع مراجعة الطبيب النفسي، فيمكن يكون هناك سبب”.

ويتابع المستشار القانوني الشريف: “أما إذا ثبت فعلاً أن زوجتك من هذا النوع، رغم أنها حلفت لك، مثل ما ذكرت، أنها ما تفعل هذه الأعمال، فلك الحق في أن تشتكيها وتقاضيها”، مؤكداً بأن المشرّع الجنائي غلظ عقوبة إتيان الشخص أفعال السحر والشعوذة، سواء بنفسه أو بالاستعانة بمن يمارسونه من السحرة المشعوذين والدجالين.