“شاهد” “أم هارون” يتعدى كل الخطوط ويقفز من الإساءة لفلسطين إلى الإساءة للنبي ومشهد مستفز لأبعد الحدود

أثار المسلسل المثير للجدل “أم هارون” الذي يبث عبر قناة mbc السعودية، وتقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” موجة جديدة من الجدل والغضب العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مجيئ جملة خلال المسلسل، تتضمن تهمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بظلم يهود خيبر.

وأظهر المسلسل في المشهد المثير للجدل، أحد الممثلين يقوم بدور يهودي وهو يقول للضابط بأنهم “اليهود” تعرضوا للظلم والإهانة منذ أيام خيبر، ليعتبرها المغردون طعناً واتهاماً صريحاً للنبي صلى الله عليه وسلم، بظلم اليهود وإهانتهم.

واعتبر مغردون غاضبون بأن اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم ليهود خيبر، خطيرة، قد تصل لمستوى الكفر، فيما هاجم آخرون المسلسل، شانين انتقادات لاذعة على شبكة mbc السعودية، معتبرين بأنها قبلت بإهانة الرسول في سبيل تحقيق مخططها التطبيعي.

ونشر حساب “عبد العزيز التويجري” مقطع الفيديو من المسلسل، وعلّق ما نصّه: “الظلم واللإهانة من خيبر إلى اليوم، معنى هذا أن أصل الظلم والإهانة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا والله هو الكفر البواح”.

الظلمُ والإهانةُ من #خيبر إلى اليوم!

معنى هذا أنّ أصلَ الظلم والإهانة عهدُ الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

هذا والله هو الكُفرُ البَواح. pic.twitter.com/oQ44AtQT63 — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) May 17, 2020

فيما قال آخر: “مشهد خطير جداً، اليهودي يقول من أيام خيبر وإحنا تحت الظلم والإهانة، من هو فاتح خيبر؟”.

في الحلقة 18 من مسلسل #ام_هارون يظهر المسلسل إساءة واضحة للرسول ﷺ وتحريف للحقيقة التاريخية بأن اليهود وقع عليهم الظلم والإهانة منذ زمن خبير.



اليهودي يقول: من ايام خيبر الى اليوم ونحن تحت الظلم والإهانة. pic.twitter.com/sLG14hzU5z — قبل وبعد (@be4after) May 18, 2020

وكتب ثالث: اليهودي يقول من أيام خيبر وإحنا تحت الظلم والإهانة، لعنة الله على ام بي سي وملاكها إذا هذه وجهة نظرهم وسعيهم بالتطبيع بالتجني على رسول الله صلوات الله عليه وسلم”.

#ام_هارون



اليهودي يقول: من ايام خيبر وأحنا تحت الظلم والإهانة



لعنة الله على #MBC وملاكها إذا هذي وجهة نظرهم وسعيهم بالتطبيع، بالتجني على رسول الله صلوات الله عليه وسلامه pic.twitter.com/HQ5e4OD61Q — Ph.D Ali Almutairi (@Aligazzay) May 11, 2020

وأثار مسلسل أم هارون موجة من الغضب العارم منذ بداية بثه عبر شاشة ام بي سي السعودية، حيث احتوى المسلسل على مغالطات تاريخية بحق الشعب الفلسطيني وتاريخ قضيته، وعزز الوجود والهوية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وسط مطالبات بضرورة وقف عرض المسلسل ومحاسبة فاعليه.