ما الذي جرى معه.. وفاة مفاجئة للسفير الصيني بتل أبيب بعد يومين من هجومه على وزير الخارجية الأمريكي

قالت وسائل إعلام العبرية، إنه تم العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل “دو وي”، ميتاً في شقته بمدينة تل أبيب، حيث شرعت السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة المفاجئة.

وأوضحت قناة “كان”، أنه تم العثور على السفير الصيني جثة هامدة في منزله بهرتسيليا بالقرب، الأمر الذي دفع الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الوفاة، فيما لم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول الحادثة.

ولا يزال الغموض يسيطر على تفاصيل وفاة السفير الصيني وما إن كانت الدوافع جنائية وراء الواقعة أم أن الوفاة طبيعية، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه تم العثور عليه ميتاً في سريره.

وفي السياق، قالت القناة العبرية الـ 12، إنه لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير الصيني في إسرائيل، مشيرةً إلى أن التقديرات تشير إلى أن الوفاة طبيعية والسفير الصيني مات خلال النوم.

ويبلغ “وي” من العمر 58 عاماً، وقد عُيِّن بمنصبه سفيراً لبلاده لدى إسرائيل في فبراير/شباط 2020، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، وعمل “وي” قبل ذلك سفيراً لبلاده لدى أوكرانيا خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وتأتي حادثة وفاة السفير الصيني، بعد يومين من هجومه على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب تصريحات الأخير المسيئة للصين، والتي قال فيها إن الاستثمار الصيني في إسرائيل خطير.

ورد السفير الصيني، على تلك التصريحات، قائلاً: “في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطراً أمنياً، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟”، مضيفاً: “التعاون الإسرائيلي الصيني انتصار لكلا الجانبين”.

ورد السفير الصيني، على اتهامات أمريكا لبلاده بالفشل في التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا، بالقول: “لم تقم الصين بتأخير وإخفاء الإعلان عن تفشي فيروس كورونا على أراضيها، لقد تصرفنا بشفافية كاملة، يعرف أصدقاؤنا اليهود جيداً، من تجارب الماضي من يبحث دائماً خلال الأوبئة عن مؤامرات وكبش فداء”.

وأشار إلى أن بلاده ليست مسؤولة عن “التفشي الحالي والوضع البائس في أمريكا مع هذا الفيروس، إنه فشل القيادة والسلوك”، وفق تعبيره

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في مقابلة مع القناة (كان)، أثناء زيارته لإسرائيل، إن الولايات المتحدة، تخشى الاستثمار الصيني في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هناك مخاطر حقيقية في التعاون الإسرائيلي الصيني، وأن الصين تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر.