هذا ما فعله مرتضى منصور مع أشرف بن شرقي بسبب ضربه رامز جلال في “رامز مجنون رسمي”!

كافأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لاعب النادي والمنتخب المغربي أشرف بن شرقي بسبب ضربه الفنان المصري رامز جلال في حلقة السبت الماضي من برنامج “رامز مجنون رسمي” .

رد فعل ذكي جدا من أشرف بن شرقي بعد مسكه لـ رامز جلال رد فعل ذكي جدا من أشرف بن شرقي بعد مسكه لـ Ramez Galal #رمضان_يجمعنا #رامز_مجنون_رسمي Gepostet von ‎رامز مجنون رسمي‎ am Samstag, 16. Mai 2020

وقال منصور، في تصريحات صحفية إنه قرر إلغاء غرامة النصف مليون جنيه، التي وقعها في وقت سابق على “أشرف”، بعدما قام بضرب رامز جلال، في نهاية الحلقة.

وعلق على مطالبة رامز جلال بن شرقي بالهروب من مواجهة الأهلي، قائلا: “أين مكرم محمد أحمد مما يحدث، وهو يترك مقدم برنامج المقالب يشعل الفتنة بين الناديين الأكبر”.

وأتم: “لماذا يترك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رامز جلال لإثارة الفتنة؟ سأقوم بكشف المستور في فيديو خاص”.

وكان مرتضي منصور قرر في وقتٍ سابق ايضاً إلغاء الغرامة الموقعة والتي كانت مقدره بـ 500 الف جنيه، على لاعب الزمالك طارق حامد، بعد بث حلقته مع رامز جلال، وضربه الإخير .

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي… Gepostet von Mortada Mansour am Freitag, 8. Mai 2020

يذكر أنّ مرتضى منصور هاجم الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج “رامز مجنون رسمي” لهذا الموسم.

وقال منصور، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن رامز جلال “ماسوني”، وشعار الماسونية موجود في برنامجه، متابعاً: “هو مش معترف بأي دين زي عبدة الشيطان، وولاده ومراته بأمريكا خايف من وجودهم بمصر”.

وأضاف منصور: ” أنا بناشد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم الإمارات، إنه مصر بتحبكم جدا جدا وإنتو ناس محترمين، فهل يليق بشركة إماراتية تنتج هذا البرنامج ونهين فيه المصريين والعرب ويجب أن نوقف هذه المهزلة”.

وتابع: “أخاطب الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك قناة سعودية معدش فيها غير المسخرة وقلة الأدب وبس، لما كان باسم يوسف بطلع عنفس القناة أنا تواصلت مع المسؤولين وقتها”.

وكان مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.