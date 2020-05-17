“لا ترفع صوتك بكلمة أخرى”.. “شاهد” مصرية “حاقدة” تدعو السيسي لطرد السوريين لانهم لا يساوون شيئاً!

أثارت مواطنة مصرية جدلاً واسعاً، بعدما طالبت بطرد السوريين من مصر، والعودة إلى بلادهم لتحريرها “على حد وصفها.

وقالت السيدة المصرية التي ظهرت بفيديو رصدته “وطن” وهي تتحدث إلى آخر عبر البث المباشر على “انستجرام”: “نحن نمد يدنا لكم بالخير، وأنتم تمدوا يدكم لنا بالشر، وأتيتم لتأخذوا حقنا وحق أولادنا في أرضنا”.

مصرية فرعونية تطالب بطرد السوريين



ونحن كذلك نطالب بترحيل المصاروة من بلادنا ونقول :



الكويت للكويتيين .. فقط 🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/fFmz6oRmmT — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 16, 2020

وتابعت هجومها قائلة: “أم أنكم لا يصلح لكم سوى المخيمات على حدود تركيا حتى تشعروا بقيمة مصر؟ لا تنسوا أننا أصحاب الأرض والعرض والكرامة، لا تنسوا أنكم لدينا ضيوف، لا أريد أن أقول لاجئين”.

واستطردت بنبرة تهديد: “حين تقلوا أدبكم، ستكونون مجرد لاجئين لا تساوون شيئاً لدينا”.

وختمت: “حين ترفع صوتك هنا يا سوري، ترفعه بكلمة تحيا مصر، لا ترفع صوتك بكلمة أخرى، لن نسمح لك”.

وأثارت المصرية غضب المغردين، خاصة الكويتيين، الذين كانوا لها بالمرصاد، خاصة أنهم يُعانون من أزمات متتالية وأعمال شغب بسبب الوافدين المصريين، فتصدوا لها، وكتب مبارك البغيلي: “ونحن كذلك نطالب بترحيل المصاروة من بلادنا ونقول :الكويت للكويتيين .. فقط”.

وكتب مُغرد آخر: “واحنا كذلك نقول كما قالت هذه المصرية ارحلو إلى بلدكم احشمو عمركم كفايه زاحمتونا في بلدنا”.

واحنا كذلك نقول كما قالت هذه المصريه ارحلو الى بلدكم احشمو عمركم كفايه زاحمتونا في بلدنا — weld-altmemi (@WAltmemi) May 16, 2020

ونوه مُغرد أردني أن السوريين في الأردن يعيشون بعرق جبينهم وتعبهم، وكتب: “السوري عنا بالأردن قاعد بفلوسه مافي منه عليه ويشتغل بفلوسه وماحد منا عليه جميله عمره ماسميناه لاجيئ صدر البيت له”.

السوري عنا بالأردن قاعد بفلوسه مافي منه عليه ويشتغل بفلوسه وماحد منا عليه جميله عمره ماسميناه لاجيئ صدر البيت له — Alaakhwueis🇯🇴 (@alaakhwueis) May 16, 2020

ووافقته الرأي مغردة باسم سمر المطيري، وكتبت: “السوري عايش بفلوسه بمصر، اساسا ما اكلتوا يا المصريين أكله نظيفة الا بعد ما دخل السوري و فتح مطاعم عندكم امانه و نظافة و إخلاص، تعلموا منهم معنى الإخلاص بالعمل و مراعاة الله بدال ما تهاجمونهم بسبب غيرتكم منهم”.

السوري عايش بفلوسه بمصر اساسا ما اكلتوا يا المصريين أكله نظيفه الا بعد ما دخل السوري و فتح مطاعم عندكم امانه و نظافه و إخلاص تعلموا منهم معنى الإخلاص بالعمل و مراعاة الله بدال ما تهاجمونهم بسبب غيرتكم منهم — م.سمر المطيري (@SFLra3KNum4hshZ) May 17, 2020

وكتب عادل محمد مؤيداً آرائهم: “السوريين مصدر فخر وعز ومكسب لكل بلد يتواجد به سوري، لأن السوري مكافح شريف أصيل، وحط تحت هالكلمة ألف خط، السوري يحترم قوانين أي بلد، والسوري عمل وطور في مصر وبشهادة المصريين الشرفاء وهم كثر وابداعاتهم كبيرة جدا جدا وبكل المجالات”.

السوريين مصدر فخر وعز ومكسب لكل بلد يتواجد به سوري لان السوري مكافح شريف اصيل وحط تحت هالكلمة الف خط السوري يحترم قوانين اي بلد والسوري عمل وطور في مصر وبشهادة المصريين الشرفاء وهم كثر وابداعاتهم كبيرة جدا جدا وبكل المجالات — عادل محمد (@l25WcrSdfAY5Qv4) May 17, 2020

وطالب مُغرد من المصريين أن يتعاملوا في الكويت بالطريقة التي يطلبوا فيها من السوريين أن يتعاملوا في مصر، وكتب:”وانت يا مصري لما ترفع صوتك وانت في ظل الكويت تحط ايدك على راسك وتقول تحيا الكويت تحيا الكويت بأميرها وشعبها”.

وانت يا مصري لما ترفع صوتك وانت في ظل الكويت تحط ايدك على راسك وتقول تحيا الكويت تحيا الكويت بأميرها وشعبها — Q8🇰🇼 (@Ku000J) May 16, 2020

ونشرت ناشطة عدة تغريدات لمصريين يهاجمون السوريين ويُطالبونهم بالرحيل، وعلقت: “حقهم يطالبون بما يريدون لانها بلدهم ،،، لكن ليش الكويتي لما يطلب يصير مو زين!!”.

حقهم يطالبون بلي يبون لانها بلدهم ،،، لكن ليش الكويتي لما يطلب يصير مو زين!!🤔 pic.twitter.com/XTuFxoAO0y — Ms.koka 🇰🇼 (@hdijshg) May 16, 2020

وكانت الكويت شهدت أزمة خلال عملية إجلاء العمالة المخالفة للتخفيف عن أعباء القطاع الصحي مع تزايد حالات الاصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، بسبب رفض مصر استقبال رعاياها بحجة الأزمة.

كذلك رفضت مصر استقبال رعاياها في قطر التي أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لإعادة مئات المصريين العالقين لديها إلى بلادهم، إلا أن القاهرة رفضت استقبالهم.

وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم، ورغم ذلك قام عدد من الوافدين المصريين بإثارة أعمال الشغب داخل مراكز الإيواء، للضغط على حكومتهم التي تجاهلت معاناتهم.

يُذكر أنه وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت بـ 600 ألف شخص.